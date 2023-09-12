«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. По последним данным, на воздушном судне отказала система гидравлики, из-за чего посадку было необходимо совершать с недействующими закрылками.
В авиакомпании сообщили, что никто из пассажиров не пострадал — лишь одному из пассажиров понадобилась помощь медиков из-за скачка давления. В МЧС по Новосибирской области «Нашему городу» пояснили, что в самолете находились шесть членов экипажа, среди пассажиров был 21 ребенок.
Главные 2 вопроса, которые возникают у всех, кто узнает о происшествии: почему самолет после возникновения ЧП погнали именно в Новосибирск, а не в Тюмень? И почему посадку совершили именно в поле? С комментарием по данному вопросу уже выступил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. Он пояснил, что решение о посадке в поле приняли из-за того, что на аэродроме в Новосибирске длиннее посадочная полоса. По расчетам, топлива должно было хватить, но до аэропорта Толмачево самолет всё же не долетел.
Ромахин рассказал, что сначала с лайнера поступил сигнал тревоги, но после самолет пропал с радаров. Когда члены экипажа вновь вышли на связь, то сообщили, что при посадке могут отказать тормоза.
До сих пор неизвестно, почему было принято решение о посадке именно в поле, так как с возможностью отказа тормозов, это решение было весьма рискованным.
«Да, это риск, но в момент ЧП нужно здраво и оперативно оценивать все варианты. Я могу лишь предполагать, но скорее всего экипаж понимал, что высок риск того, что до аэропорта самолет не долетит. Если бы так случилось, и судно начало бы стремительно терять высоту, то в этом случае спасти людей скорее всего не удалось бы. Оценивать решения и работу пилотов стоит именно по результату — люди живы, а значит все сделано верно», — рассуждает тюменский пилот Анатолий Борисов.
Экипаж судна — опытный. Командир Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов в авиации давно. Бортпроводники Дарья Глушкова, Аиша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов тоже отработали уверенно.
Отвечая на вопрос, касающийся игнорирования тюменского аэропорта для посадки, пилот отметил, что ВПП в нашем аэропорту достаточной продолжительности, однако в аэропорту Новосибирска она все же больше и, возможно, во избежание рисков, вариант с Тюменью отмели.
«Вдобавок могли возникнуть проблемы со связью. Обычно по регламенту, кто быстрее отвечает, того и выбирают. Возможно в Тюмени просто не успели достаточно быстро отреагировать», — говорит пилот.
В тюменском «Рощино» пока не комментируют происшествие.
Однако у другого тюменского пилота иное мнение по поводу случившегося. Он убежден, то этот самолет вовсе не должен был взлетать.
«Учитывая погодные условия и состояние самолета, его не должны были выпускать в небо. Отказ гидравлики не происходит по щелчку пальцев, и эта система должна проверяться перед полетом. Вдобавок смущает перспектива отказа тормозов. Вопрос — как самолет проверяли перед вылетом? У меня есть подозрения, что здесь имеет место пренебрежение правилами безопасности. Ведь отменить полет или задержать его — это все потеря финансов авиакомпании», — рассказывает пилот с 25-летним стажем Игорь Халин.
Вопрос о том, как в компании заботятся о безопасности пассажиров, уже поднял и тюменский предприниматель Ильдар Хусаинов. У него возникло много вопросов к «Уральским авиалиниям», так как он лично сталкивался с аварийными ситуациями.
«Летел однажды одной авиакомпанией, садились в одном из городов, ураган был 25 метров в секунду, потом посмотрел, а там допуск у этого судна на посадку был по ветру максимум до 20 м/с. В общем, при подлете на высоте километр нас прямо повело, самолет потерял баланс в горизонтальной плоскости, ну секунд на пять примерно, потом поймал опять и еле еле сел. Потом, когда сели, смотрю — из 20 рейсов сели только два, в том числе наш, остальные на запасной ушли. Хотелось позвонить, спросить: сколько там было на кону, что не полетели на запасной аэродром, а попытались сесть», — рассказывает руководитель компании «Этажи».
С проблемой организации безопасности пассажиров знакома и сотрудница одной из авиакомпаний, которая на условиях анонимности рассказала, что авиаперевозки — это бизнес, в котором главная цель — заработок.
«Понятное дело, что откровенно никто рисковать не будет, если самолет неисправен. Но на „авось“ часто полагаются, если что-то немножко барахлит. У нас ведь лайнеры с многоступенчатой системой защиты от ЧП, а потому расчет идет на то, что спасут резервные системы», — пояснила девушка.
Это ЧП уже сравнивают с похожим случаем, произошедшим под Жуковским в 2019 году. Тогда самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. Через несколько секунд после вылета самолет столкнулся со стаей чаек.
Все находившиеся на борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, 74 из них получили травмы различной степени тяжести. Госпитализированы были одна пассажирка и второй пилот.
На второй день после аварии Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев Российской Федерации, а бортпроводников — Орденами Мужества. В результате аварийной посадки пострадали посевы кукурузы на нескольких гектарах поля, а также произошло загрязнение почвы авиационным керосином. Заслуженный лётчик-испытатель России Александр Гарнаев позже в интервью заявил, что экипаж действовал безграмотно и самолёт никто не сажал, а везение — единственная причина, по которой всем удалось уцелеть.
Сейчас остается только ждать оценки ЧП от специалистов. В СК же завели уголовное дело. Тюменцы надеются, что подобные ЧП и соответствующие проверки смогут простимулировать авиакомпании вспомнить о том, что они несут ответственность за жизни тысяч людей, а потому уповать на «чудо» должно быть запрещено.