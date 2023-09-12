«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?

Главные 2 вопроса, которые возникают у всех, кто узнает о происшествии: почему самолет после возникновения ЧП погнали именно в Новосибирск, а не в Тюмень? И почему посадку совершили именно в поле? С комментарием по данному вопросу уже выступил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. Он пояснил, что решение о посадке в поле приняли из-за того, что на аэродроме в Новосибирске длиннее посадочная полоса. По расчетам, топлива должно было хватить, но до аэропорта Толмачево самолет всё же не долетел.