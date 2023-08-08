Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени из-за поломки

В справочной тюменского аэропорта «Нашему Городу» сообщили, что борт был отправлен в ямальский города с опозданием на два часа. Из-за позднего прибытия самолета, рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на два часа — он приземлится в Рощино в 15:00.