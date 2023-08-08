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Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени из-за поломки

8 августа 2023, 09:24
Фото: Аэропорт Рощино
Вылет рейса был отложен на два часа.
Сюжет
Тюмень

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь сегодня утром из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой из-за неисправности.

«08.08.2023 06.19 (мск) аэропорт Рощино. При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт-контроля», — сообщает тг-канал AVIAINCEDENT.

В справочной тюменского аэропорта «Нашему Городу» сообщили, что борт был отправлен в ямальский города с опозданием на два часа. Из-за позднего прибытия самолета, рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на два часа — он приземлится в Рощино в 15:00.

В Тюмени задержан вылет более 10 авиарейсов из-за тумана
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Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни в тюменском аэропорту из-за тумана были задержаны десятки вылетающих самолетов. Также с опозданием на несколько часов прибывали прилетающие самолеты.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Рощино#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Тюменская область
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