Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени из-за поломки

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
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Updated Сегодня, 09:26
Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь сегодня утром из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой из-за неисправности.
«08.08.2023 06.19 (мск) аэропорт Рощино. При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт-контроля», — сообщает тг-канал AVIAINCEDENT.
В справочной тюменского аэропорта «Нашему Городу» сообщили, что борт был отправлен в ямальский города с опозданием на два часа. Из-за позднего прибытия самолета, рейс из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на два часа — он приземлится в Рощино в 15:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни в тюменском аэропорту из-за тумана были задержаны десятки вылетающих самолетов. Также с опозданием на несколько часов прибывали прилетающие самолеты.