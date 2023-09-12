Генерал Бастрыкин взял на контроль историю с тюменкой без дома

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области организована доследственная проверка. Ее ход находится на контроле Александра Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с выселением в Тюмени женщины-инвалида, матери участника спецоперации, из аварийного дома в соцучреждение. Чиновники тюменке пояснили, что получить квартиру по соцнайму вне очереди она не может.