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Генерал Бастрыкин взял на контроль историю с тюменкой без дома

Генерал Бастрыкин взял на контроль историю с тюменкой без дома

12 сентября 2023, 04:16
Фото: Следственный комитет
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело женщины-инвалида из Тюменской области, потерявшей жилье из-за пожара. Жительница Вагайского района лишилась дома еще в 2016 году, но до сих пор так и не получила новую квартиру, как малоимущая.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области организована доследственная проверка. Ее ход находится на контроле Александра Бастрыкина.

Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с выселением в Тюмени женщины-инвалида, матери участника спецоперации, из аварийного дома в соцучреждение. Чиновники тюменке пояснили, что получить квартиру по соцнайму вне очереди она не может.

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