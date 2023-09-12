Генерал Бастрыкин взял на контроль историю с тюменкой без дома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело женщины-инвалида из Тюменской области, потерявшей жилье из-за пожара. Жительница Вагайского района лишилась дома еще в 2016 году, но до сих пор так и не получила новую квартиру, как малоимущая.