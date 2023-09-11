«Отмазать не получилось»: на сбившего ребенка водителя завели уголовное дело

В редакцию обратился юрист семьи Фокиных — Алексей Григорьев. Он рассказал, что изначально следователь по делу Даши сказал прямо — если экспертиза покажет неисправность автомобиля, то дела не будет. Такое решение показалось юристу необычным, так как обычно дело заводится сразу после происшествия и все экспертизы проводятся в его рамках. Источник редакции в правоохранительных органах говорил, что к такому нестандартному разбирательству может быть причастна взятка.