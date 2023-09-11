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Published Сегодня, 07:58

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После аварии девочка 3 месяца провела в коме.

«Отмазать не получилось»: на сбившего ребенка водителя завели уголовное дело

11 сентября 2023, 07:58
Фото: nashgorod.ru
После аварии девочка 3 месяца провела в коме.

В Тюмени на сбившего 12-летнего ребенка водителя завели уголовное дело

Алишера Аглукова, сбившего на перекрестке 12-летнюю Дашу Фокину, привлекут к ответственности. Ранее маме девочки сообщали, что водитель может избежать наказания, допускалось, что в деле может быть замешана взятка.
Сюжет
Дети

После публикации «Нашего города» СУ СКР по Тюменской области приняло решение о возбуждении уголовного дела на водителя, который 21 февраля сбил Дарью Фокину на пересечении улиц Щербакова и Чайковского. Ребенок передвигался по пешеходному переходу, однако водитель заявлял, что не успел притормозить так как девочка, якобы, резко выбежала на проезжую часть.

В редакцию обратился юрист семьи Фокиных — Алексей Григорьев. Он рассказал, что изначально следователь по делу Даши сказал прямо — если экспертиза покажет неисправность автомобиля, то дела не будет. Такое решение показалось юристу необычным, так как обычно дело заводится сразу после происшествия и все экспертизы проводятся в его рамках. Источник редакции в правоохранительных органах говорил, что к такому нестандартному разбирательству может быть причастна взятка.

«Дело завели после проверки следователей. Пришла и экспертиза на состояние автомобиля. В постановлении указано, что в действиях Аглукова усматриваются нарушения требований п. п. 1.3, 1.5, 10.1, 10.2 и 14.1 ПДД РФ. А потому усматриваются обстоятельства для возбуждения дела по части 1 статьи 264 УК РФ», — рассказал «Нашему городу» Григорьев.

Сейчас в рамках дела, семья может продать гражданский иск, чтобы потребовать возмещения ущерба. Ведь девочке приходится заново учиться ходить, что требует существенных затрат на лекарства и оборудование.

«Трагедии плана не меняют»: власти отказались ставить светофор на опасном участке
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что семья Фокиных также билась за установку светофора на нерегулируемом пешеходном переходе, где пострадала девочка. Тюменские власти обещали оборудовать участок, однако до сих пор этого не сделали.

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