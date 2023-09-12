«Ну не на том экономят!»: тюменец высказался об экстренной посадке самолета в поле

По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса. По расчётам топлива должно было хватить до аэродрома в Толмачево. Именно поэтому борт не был направлен в Тюменскую область. Но из-за нехватки топлива экипажу пришлось экстренно посадить самолет в поле в Убинском районе Новосибирской области.