«Ну не на том экономят!»: тюменец высказался об экстренной посадке самолета в поле

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
«Летел однажды одной авиакомпанией, садились в одном из городов, ураган был 25 метров в секунду. Потом посмотрел, а там допуск у этого судна на посадку был по ветру максимум до 20 м/с. На высоте километр нас повело, самолет, по-моему, потерял баланс в горизонтальной плоскости на секунд на пять примерно, потом поймал опять и еле-еле сел. Все перепугались, никто не пострадал. Мне вообще показалось, ну все, долетался!», — рассказал бизнесмен.
Хусаинов отметил, что в отношении «Уральских авиалиний» должны возникнуть большие вопросы. В 2019 году аналогичное происшествие у авиакомпании произошло во время полета рейса Москва — Симферополь. Тогда борт приземлился в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский из-за столкновения в небе со стаей чаек. Сегодня, 12 сентября, причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы.
«Если два самолета за несколько лет садятся в поле, значит это уже не случайность. Надо смотреть систему управления рисками», — отметил бизнесмен.
И добавил, что очень хотелось позвонить и спросить, каким был размер денежного эквивалента ради риска жизнями людей.
«Ну вышел бы пилот, сказал: „Сейчас рискуем ради 1,5 миллиона рублей“. Вероятность повышается с 1 на 10 миллионов (это средняя мировая вероятность потери борта во время полета) в тысячу раз в моменте. А может, в такой ситуации лучше с каждого из 100 пассажиров собрать по 15 тысяч и полететь на запасной аэродром? То же самое с запчастями. Ну не на том экономят! Хотелось бы большего приоритета в сторону безопасности, чем в сторону чистой прибыли», — подчеркнул Хусаинов.
Напомним, сегодня утром самолет, вылетевший летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. На борту воздушного судна в момент ЧП находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа.
По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса. По расчётам топлива должно было хватить до аэродрома в Толмачево. Именно поэтому борт не был направлен в Тюменскую область. Но из-за нехватки топлива экипажу пришлось экстренно посадить самолет в поле в Убинском районе Новосибирской области.
По счастливой случайности никто не пострадал. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась только одному человеку — из-за повышенного артериального давления. В настоящее время все пассажиры самолета размещены в пункте временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиаинцидента с самолетом «Уральских авиалиний», она направлена к месту происшествия.
Руководство «Уральских авиалиний» уже дало экстренную пресс-конференцию после аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области. В компании подчеркнули, что пилоты приняли правильное решение увести самолёт в Новосибирск после отказа гидравлической системы, а бортпроводники все отработали с пассажирами, как того требовала ситуация.
Там же отметили, что внешне самолёт повреждён не сильно — технические специалисты проведут ряд обследований со следователями. Экипаж сейчас находится в селе Убинское. На время следствия пилоты будут отстранены от полётов.