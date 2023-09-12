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Безработный дебошир задержал рейс Тюмень-Москва

В тюменском аэропорту «Рощино» задержали самолет из-за пьяного дебошира

12 сентября 2023, 06:02
Фото: 1MI
Безработный дебошир задержал рейс Тюмень-Москва
В тюменском «Рощино» 11 сентября задержали вылет рейса из-за пьяного дебошира. Пассажир поднялся на борт, напился и не смог самостоятельно передвигаться. Удалось установить его личность.

В тюменском «Рощино» по вине пьяного дебошира произошла задержка рейса. Инцидент случился 11 сентября. Мужчина поднялся на борт, перебрал с алкоголем и не смог самостоятельно передвигаться. В дело пришлось вмешаться местной полиции, потому что дебошир мешал остальным пассажирам. Информацию разместило издание URA.RU, ссылаясь на своих инсайдеров.

Несмотря на то, что инцидент произошел вчера. Информация о личности пьяного нарушителя появилась лишь сегодня. Им оказался 40-летний безработный ранее судимый житель Московской области.

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Известно, что на москвича уже составили протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему грозит административный штраф в размере от 500 рублей до тысячи рублей, либо арест сроком до 15 суток.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что 11 сентября в тюменском «Рощино» было задержано сразу четыре рейса.

Напомним, что мы уже писали о подобном случае, когда пьяный дебошир обосновался в «Рощино». Пьяный вахтовик решил поспать на полу, чем привлек внимание правоохранителей. Его пригласил в отдел младший инспектор ППС для составления административного протокола, но пассажир стал буянить и нецензурно выражаться. Уже в дежурной части дебошир дважды ударил полицейского в грудь и по голени. На суде он полностью признал вину, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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