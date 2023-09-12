В тюменском аэропорту «Рощино» задержали самолет из-за пьяного дебошира

Напомним, что мы уже писали о подобном случае, когда пьяный дебошир обосновался в «Рощино». Пьяный вахтовик решил поспать на полу, чем привлек внимание правоохранителей. Его пригласил в отдел младший инспектор ППС для составления административного протокола, но пассажир стал буянить и нецензурно выражаться. Уже в дежурной части дебошир дважды ударил полицейского в грудь и по голени. На суде он полностью признал вину, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.