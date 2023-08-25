В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Осенью в Тюмень в очередной раз приедет популярный эстрадный певец Дмитрий Билан. Мероприятие состоится в тюменской филармонии 12 октября. Артист презентуют сольную программу «25 ЛЕТ ДЛЯ ВАС»! в рамках юбилейного тура известного исполнителя.
Накануне артист поразил всех, заработав за одно получасовое выступление, 5,4 миллиона рублей. Mash сообщает, что такую сумму выплатили исполнителю организаторы Международного детского культурного форума. А это в свою очередь в полтора раза больше всего призового фонда детского форума.
Артист часто приезжает в Тюмень и неизменно радует поклонников своим творчеством. В 2021 году он выступал в городской филармонии. Концерт был приурочен к 40-летию Билана. Накануне этого выступления артист пожаловался в соцсетях на проблемы с голосом, но несмотря на недомогание певец все же смог выйти на сцену и порадовать публику.
В октябре 2015 исполнитель вновь выступил на сцене филармонии. Он спел для фанатов хиты с нового альбома, которые быстро стали известными «Ты должна рядом быть», «Beliеve», «На берегу неба», «Невозможное возможно», Never let you go, «Я просто люблю тебя», «Болен тобой».
В 2013 году в рамках большого концертного тура по стране Билан также побывал в Тюмени. Для жителей областной столицы артист исполнил концертную программу «Цветные сны».
Согласно, райдеру исполнителя, Билану для работы необходимы: гонорар в 4 млн рублей, несколько парковочных мест, гримерное зеркало, фен, туалетная комната в гримерке, качественный чай, фруктовые/мясные/рыбные нарезки. А еще для продуктивной работы артисту необходимо, чтобы в гримерке была температура не ниже +21 градуса.
Интересно сравнить стоимость билетов на концерт Билана в Тюмени в этом году со стоимостью билетов прошлых лет. Так, в 2013 году увидеть певца вживую можно было за 800-3000 тысячи рублей. В 2015 году ценник вырос: от 900 рублей до 3,8 тысяч рублей. В 2021 году стоимость билетов составляла от 2500 тысяч рублей до 3000 тысяч рублей.
А вот в 2023 году билет на концерт обойдется тюменским фанатам в 2000 тысячи — 6500 тысяч рублей. Говорит ли это о выросшей популярности певца или ослаблении рубля — остается только догадываться.
Напомним, заслуженный артист РФ Дима Билан является одним из самых популярных исполнителей в России в XXI веке. Он — единственный победитель «Евровидения» от России, 7-кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 20 тарелок премии Муз-ТВ.