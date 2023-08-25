В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса

Интересно сравнить стоимость билетов на концерт Билана в Тюмени в этом году со стоимостью билетов прошлых лет. Так, в 2013 году увидеть певца вживую можно было за 800-3000 тысячи рублей. В 2015 году ценник вырос: от 900 рублей до 3,8 тысяч рублей. В 2021 году стоимость билетов составляла от 2500 тысяч рублей до 3000 тысяч рублей.