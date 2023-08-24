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В Тюмень пройдет концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунеца

В Тюмень пройдет концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунеца

24 августа 2023, 13:13
Фото: ВК Сергея Бобунеца
Ещё один бесплатный концерт пройдёт в областной столице. 8 сентября в Тюмень приезжает лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

В Тюмени Сергей Бобунец и группа «Джанго» будут петь на площади 400-летия Тюмени. По данным «Нашего города», концерт пройдёт в рамках фестиваля «Русское лето».

Стоит отметить, что музыкант будет выступать с бесплатными концертами в Казани, Елабуге, а 2 сентября посетит Новый Уренгой для празднования дня города.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 14 августа прошел концерт группы «Иванушки International». Они выступали на площади 400-летия Тюмени, и прогулялись по городу.

Тысячи тюменцев пришли на концерт группы «Иванушки International»
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Концерты
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