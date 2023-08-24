В Тюмень пройдет концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунеца

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В Тюмени Сергей Бобунец и группа «Джанго» будут петь на площади 400-летия Тюмени. По данным «Нашего города», концерт пройдёт в рамках фестиваля «Русское лето».
Стоит отметить, что музыкант будет выступать с бесплатными концертами в Казани, Елабуге, а 2 сентября посетит Новый Уренгой для празднования дня города.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 14 августа прошел концерт группы «Иванушки International». Они выступали на площади 400-летия Тюмени, и прогулялись по городу.