В Тюмени начали расти цены на бензин

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Дизельное топливо стало стоить дороже на 49 копеек (0,82%). Сегодня его стоимость составляет 60,33 рублей.
За последние три месяца, по данным сервиса Fuelprices, рост цен на топливо в регионе составил от 74 копеек до 3,43 рублей. В частности, на 3,43 рубля подорожал бензин марки АИ-95, на 3,23 рубля — бензин марки АИ-98, на 2,72 рубля — АИ-92.
По данным Росстата, в июле этого года средние потребительские цены на бензин в России в среднем выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост стоимости бензина составил 5,4%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области этой осенью вырастут цены на ряд продуктов. В частности подорожают мясо, рыба, снеки, оливковое масло, сладкая газировка, кофе и чай. Увеличение стоимости составит от 6 до 20%.