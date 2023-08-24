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В Тюмени начали расти цены на бензин

В Тюмени начали расти цены на бензин

24 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI
В Тюменской области за последнюю неделю выросли цены на все виды топлива. Стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 29 копеек до 49,36 рублей (0,59%), АИ-95 на 68 копеек — до 54,66 рублей (1,26%), АИ-98 на 57 рублей — до 65,06 рублей (0,88%).
Сюжет
Тюмень

Дизельное топливо стало стоить дороже на 49 копеек (0,82%). Сегодня его стоимость составляет 60,33 рублей.

За последние три месяца, по данным сервиса Fuelprices, рост цен на топливо в регионе составил от 74 копеек до 3,43 рублей. В частности, на 3,43 рубля подорожал бензин марки АИ-95, на 3,23 рубля — бензин марки АИ-98, на 2,72 рубля — АИ-92.

По данным Росстата, в июле этого года средние потребительские цены на бензин в России в среднем выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост стоимости бензина составил 5,4%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области этой осенью вырастут цены на ряд продуктов. В частности подорожают мясо, рыба, снеки, оливковое масло, сладкая газировка, кофе и чай. Увеличение стоимости составит от 6 до 20%.

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