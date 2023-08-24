В Тюмени начали расти цены на бензин

За последние три месяца, по данным сервиса Fuelprices, рост цен на топливо в регионе составил от 74 копеек до 3,43 рублей. В частности, на 3,43 рубля подорожал бензин марки АИ-95, на 3,23 рубля — бензин марки АИ-98, на 2,72 рубля — АИ-92.