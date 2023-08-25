Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 августа

В Тюмени 25 августа будет пасмурно и прохладно. К полудню температура воздуха прогреется до +15 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. Синоптики сообщают, что весь день будет пасмурно, но без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов. Влажность воздуха составит 66%. В первой половине дня ветер будет дуть с запада со скоростью 3,6 — 4,3 м/с. Во второй половине в город придет юго-западный ветер со скоростью 2,6 м/с. УФ-индекс средний (3).