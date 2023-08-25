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В Тюмени будет прохладно и пасмурно

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 августа

25 августа 2023, 02:20
Фото: 1MI

В Тюмени будет прохладно и пасмурно

В Тюмени будет прохладно и пасмурно. Ночью температура упадет до +7 градусов. В регионе ситуация аналогичная: идет похолодание.

В Тюмени 25 августа будет пасмурно и прохладно. К полудню температура воздуха прогреется до +15 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. Синоптики сообщают, что весь день будет пасмурно, но без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов. Влажность воздуха составит 66%. В первой половине дня ветер будет дуть с запада со скоростью 3,6 — 4,3 м/с. Во второй половине в город придет юго-западный ветер со скоростью 2,6 м/с. УФ-индекс средний (3).

На севере региона — в Тобольске +14 градусов, которые ощущаются, как +11 градусов. В городе будет пасмурно. Влажность воздуха составит 71%. В течение дня в городе будет главенствовать юго-западный ветер со скоростью 1,4 — 3,1 м/с. Ночью в городе температура воздуха опустится до +8 градусов.

В Заводоуковске облачно, но с прояснениями. К полудню температура воздуха прогреется до +16 градусов. Ночью показатель опустится до +7 градусов. В городе будет главенствовать юго-западный ветер со скоростью 1,5 — 3,4 м/с. Влажность воздуха составит 74%.

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Аналогичная ситуация наблюдается в соседнем Ялуторовске. Здесь облачно, но с прояснениями. К полудню температура воздуха прогреется до +16 градусов. Ночью температура опустится до +7 градусов. Влажность воздуха составит 72%. Юго-западный ветер будет дуть в городе в течение дня со скоростью 1,8 — 3,6 м/с.

В Ишиме +18 градусов. Здесь облачно, но с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов. Влажность воздуха составляет 65%. УФ- индекс низкий (2).

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