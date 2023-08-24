В центре Тюмени из-за ремонтных возникла огромная пробка

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По сообщениям тюменцев, на Герцена идут ремонтные работы, это мешает движению транспорта. Скорость транспортных средств снизилась до 3 — 5 км/ч.
«Очень долго стоим, на Осипенко не проехать», — сообщил подписчик одного из онлайн-сервисов.
В центре Тюмени вечером 24 августа произошло 2 небольшие аварии. Пострадавших нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 числа на Объездной дороге Тюмени возникла пробка в 3,2 километра. Около ТЭЦ-2 опрокинулась фура. Здесь произошло ДТП с трактором, водитель грузовика не выдержал дистанцию, дорога была заблокирована на 1,5 часа.