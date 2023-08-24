В центре Тюмени из-за ремонтных возникла огромная пробка

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 числа на Объездной дороге Тюмени возникла пробка в 3,2 километра. Около ТЭЦ-2 опрокинулась фура. Здесь произошло ДТП с трактором, водитель грузовика не выдержал дистанцию, дорога была заблокирована на 1,5 часа.