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В центре Тюмени из-за ремонтных возникла огромная пробка

В центре Тюмени из-за ремонтных возникла огромная пробка

24 августа 2023, 13:34
Фото: 1MI
В центре областной столицы в час пик фактически остановилось движение на улицах Герцена и Челюскинцев. Пробка растянулась почти на 3,5 километра.

По сообщениям тюменцев, на Герцена идут ремонтные работы, это мешает движению транспорта. Скорость транспортных средств снизилась до 3 — 5 км/ч.

«Очень долго стоим, на Осипенко не проехать», — сообщил подписчик одного из онлайн-сервисов.

В центре Тюмени вечером 24 августа произошло 2 небольшие аварии. Пострадавших нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 числа на Объездной дороге Тюмени возникла пробка в 3,2 километра. Около ТЭЦ-2 опрокинулась фура. Здесь произошло ДТП с трактором, водитель грузовика не выдержал дистанцию, дорога была заблокирована на 1,5 часа.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Пробки#Безопасность на дорогах
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