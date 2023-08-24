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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Один из известных ресторанов города прекращает свою работу

В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан

24 августа 2023, 06:02
Один из известных ресторанов города прекращает свою работу
Владельцы ресторана сообщили о своем решении закрыть заведение, несмотря на его популярность и длительную историю. Заведению больше 20 лет.
Сюжет
Тюмень

Тюменские рестораторы приняли решение закрыть одно из популярных мест морской кухни — ресторан «Посейдон». Глава ресторанного холдинга «Максим» и непосредственный владелец заведения Лариса Невидайло заявила о своем решении в соцсетях.

«Посейдон» — одно из первых заведений общественного питания, которое специализировалась на морской кухне.

Невидайло признается, что идея о закрытии заведения уже давно ее посещала. Этот вопрос она обсуждала с командой, гостями и близкими людьми. Глава холдинга решила дать своему детищу вторую жизнь — обновленное заведение откроется в центре города (в здании гостиницы «Спасская») в ноябре этого года.

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— И, даже уже приняв решение, думала, что у меня не получится произнести это — «Посейдон», наш легендарный проект, один из немногих в стране ресторанов с таким внушительным возрастом — 21 год — закрывается. Чтобы открыться вновь, получив новую жизнь. Из фрегата он превратится в шикарный лайнер, сохранит свою историю, но проложит новый курс, в долгую счастливую жизнь, — рассказала предприниматель в соцсетях.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городе открылось заведение корейского стрит-фуда CHICKO. Больше недели стояли очереди в ресторан азиатской кухни. Владельцем этого заведения также является Невидайло.

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