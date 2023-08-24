В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан

Невидайло признается, что идея о закрытии заведения уже давно ее посещала. Этот вопрос она обсуждала с командой, гостями и близкими людьми. Глава холдинга решила дать своему детищу вторую жизнь — обновленное заведение откроется в центре города (в здании гостиницы «Спасская») в ноябре этого года.