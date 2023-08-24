В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Тюменские рестораторы приняли решение закрыть одно из популярных мест морской кухни — ресторан «Посейдон». Глава ресторанного холдинга «Максим» и непосредственный владелец заведения Лариса Невидайло заявила о своем решении в соцсетях.
«Посейдон» — одно из первых заведений общественного питания, которое специализировалась на морской кухне.
Невидайло признается, что идея о закрытии заведения уже давно ее посещала. Этот вопрос она обсуждала с командой, гостями и близкими людьми. Глава холдинга решила дать своему детищу вторую жизнь — обновленное заведение откроется в центре города (в здании гостиницы «Спасская») в ноябре этого года.
— И, даже уже приняв решение, думала, что у меня не получится произнести это — «Посейдон», наш легендарный проект, один из немногих в стране ресторанов с таким внушительным возрастом — 21 год — закрывается. Чтобы открыться вновь, получив новую жизнь. Из фрегата он превратится в шикарный лайнер, сохранит свою историю, но проложит новый курс, в долгую счастливую жизнь, — рассказала предприниматель в соцсетях.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городе открылось заведение корейского стрит-фуда CHICKO. Больше недели стояли очереди в ресторан азиатской кухни. Владельцем этого заведения также является Невидайло.