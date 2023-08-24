В Тюмени резко выросло число ДТП с автобусами

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала лета в областной столице произошло 14 изменений маршрута городских автобусов. Это связанно сремонтными работами и изменением расписания. С 12 августа в областной столице внесут изменения в схему автобусов №57. Они курсируют между ЖК «Плеханово»» и Энергостроителей. Ранее сообщалось, что на двух участках улицы Заречный проезд продлили ограничение движения. Данные меры продлятся до конца августа. На улице Заречный проезд, в районе дома №14 нельзя будет проехать до 20 августа. А в районе дома №33 участок дороги будет закрыт до 31 августа. На прошлой неделе сообщалось, что в областной столице дважды перекроют движение транспорта по улице Заречный проезд.