В Тюмени резко выросло число ДТП с автобусами

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
На данный момент ведется профилактическая работа с перевозчиками и водителями для предотвращения происшествий на дорогах.
Генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов рассказал, что в случае инцидента с участием водителей, проводится подробное расследование и, при их виновности, применяются дисциплинарные меры. Также проводятся сезонные инструктажи для водителей два раза в год. Шулепов отметил, что предприятие получило лицензию на образовательную деятельность, которая позволяет проводить обучение специалистов по повышению профессионального мастерства водителей. Он также отметил снижение количества ДТП на их предприятии.
В случая виновности водителя его должны отстранить от работы на некоторое время.
«Мы получили лицензию на образовательную деятельность, которая позволит обучать специалистов по дополнительной общеразвивающей программе повышения профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий. В прошлом году эта цифра составляла 14 ДТП, теперь 11», — сообщил Роман Шелупов.
Евгений Сорокин также отметил, что проведены совещания с ОГИБДД и перевозчиками для обсуждения проблем и наработки решений. Маршрутная сеть и график движения автобусов рассчитываются с учетом пробок, чтобы водитель мог безопасно двигаться со скоростью, не превышающей разрешенную. Главы ведомств и транспортных компаний уже несколько раз проводились совещания с сотрудниками ОГИБДД и перевозчиками. С каждым проговариваются проблемные вопросы, отрабатываются все случаи.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала лета в областной столице произошло 14 изменений маршрута городских автобусов. Это связанно сремонтными работами и изменением расписания. С 12 августа в областной столице внесут изменения в схему автобусов №57. Они курсируют между ЖК «Плеханово»» и Энергостроителей. Ранее сообщалось, что на двух участках улицы Заречный проезд продлили ограничение движения. Данные меры продлятся до конца августа. На улице Заречный проезд, в районе дома №14 нельзя будет проехать до 20 августа. А в районе дома №33 участок дороги будет закрыт до 31 августа. На прошлой неделе сообщалось, что в областной столице дважды перекроют движение транспорта по улице Заречный проезд.