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Рост цен на частные дома в Тюмени переломил общероссийский тренд

Рост цен на частные дома в Тюмени переломил общероссийский тренд

24 августа 2023, 11:39
Фото: 1MI
Портал недвижимости «Мир квартир» сообщает, что средняя стоимость частных домов в Тюменской области увеличилась на 2,3% и составила 6 789 429 рублей.

Это данные, получены из анализа вторичного рынка, исключая элитное жилье, сообщает RBK.

Согласно проведенному исследованию в 47 из 84 регионов России наблюдается снижение цен на частные дома, особенно в Магаданской области и Краснодарском крае.

Отмечается, что в 2023 году в Тюмени увеличился спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В первом полугодии тюменцы получили от Сбербанка кредиты на сумму 4 миллиарда рублей для строительства домов, что составляет 10% общего объема ипотечного кредитования в регионе. Эта цифра в четыре раза превышает показатели предыдущего года.

Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, Валерий Киселев, сообщил, что спрос на ИЖС продолжает расти. Это объясняется программами социальной газификации, упрощенной регистрацией прав на построенное ИЖС и частично сельской ипотекой.

«Если раньше ИЖС в общем объеме занимало порядка 30-40% ввода, то в 2022 году — больше половины. Анализируя политику Минстроя России, понимаем, что в ближайшие годы ИЖС составит реальную конкуренцию крупным девелоперам», — сказал эксперт.

Согласно данным Тюменьстата, за период с января по май 2023 года в регионе было построено 3539 индивидуальных жилых домов общей площадью 428,8 тысяч квадратных метров. Это увеличение на 102,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

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#Недвижимость#Цены#Продажа недвижимости#Алексей Каримов#Частные дома#Индивидуальное жилищное строительство#Анализ
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