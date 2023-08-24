Рост цен на частные дома в Тюмени переломил общероссийский тренд

Отмечается, что в 2023 году в Тюмени увеличился спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В первом полугодии тюменцы получили от Сбербанка кредиты на сумму 4 миллиарда рублей для строительства домов, что составляет 10% общего объема ипотечного кредитования в регионе. Эта цифра в четыре раза превышает показатели предыдущего года.