В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»

Старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в интервью РИА Недвижимости заявил, что ставки по ипотеке могут увеличиться до 12,7-13,5%. При этом он подчеркнул, что такого роста на первичном рынке ожидать не стоит, так как большая часть предложений на нем подпадает под условия льготных кредитов. А вот со вторичным рынком возникнут большие проблемы — планируемые сделки пересмотрят или просто отложат.