В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»

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Большинство тюменцев, планировавших купить жилье на вторичном рынке, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки с 8,5 до 12% могут отказаться от покупки или отложить ее на неопределенный срок. Как прогнозируют эксперты, банки, не желая задирать процент, ужесточат требования к заемщикам, а продажи «вторички» могут остановиться вовсе, уступив первенство новостройкам с льготными программами.
Старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в интервью РИА Недвижимости заявил, что ставки по ипотеке могут увеличиться до 12,7-13,5%. При этом он подчеркнул, что такого роста на первичном рынке ожидать не стоит, так как большая часть предложений на нем подпадает под условия льготных кредитов. А вот со вторичным рынком возникнут большие проблемы — планируемые сделки пересмотрят или просто отложат.
Как считает президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина, в регионе в ближайшие месяцы будет ажиотажный спрос на новостройки, поскольку на ипотеку сохранена льготная ставка 7,4%, и люди будут стремиться вложить деньги в недвижимость. А вот на «вторичку» цены будут скорректированы — многим она станет не по карману.
«Следом за этим (повышением ключевой ставки — прим. Ред.) ожидаем повышения ипотечных ставок на вторичном рынке. Соответственно будет снижена покупательская способность в связи с чем, по нашим прогнозам, будет произведена корректировка рыночной стоимости объектов недвижимости, потому что такого спроса, как он есть сегодня, уже не будет», — прогнозирует Бабушкина в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru.
По ее мнению, тюменцы не могут себе позволить платежи за «вторичку», которые будут в два раза превышать ставки по новостройкам. Она считает, что государство наравне с субсидированием застройщиков должно рассмотреть дополнительные программы господдержки для покупателей на вторичном рынке.
«Мы уже давно призываем правительство рассмотреть возможности для покупки первой квартиры на вторичном рынке, сделать субсидирование на снижение ставок. Это даст дополнительное движение рынка недвижимости», — считает риелтор.
Бабушкина подчеркнула, что на данный момент нет приостановки сделок по одобренным ранее заявкам на ипотеку.
Между тем в части банков, работающих с жилищными кредитами, пока нет определенности по новой ставке на ипотеку. Как сообщила на условиях анонимности руководитель одного из подразделений крупного банка в Тюмени, кредитные организации сейчас замораживают большинство сделок по ипотеке. По ее словам, будут пересмотрены требования к получателям кредита и условия договоров.
«Из-за рухнувшего рубля и его непонятного будущего банки будут стараться минимизировать риски. Это значит, что первоначальный взнос на приобретение ипотечного жилья будет расти», — считает собеседница агентства.
По ее предположению, первоначальный взнос может быть повышен с 15 до 20%. Кроме того, банки будут тщательнее просчитывать риски, проверять доходы потенциального заемщика. Финансист прогнозирует, что будет много отказов.
Руководитель ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова в разговоре с агентством подчеркивает, что после резкого роста ключевой ставки, ставки могут скорректировать даже уже и по одобренным заявкам, если кредитный договор не был подписан. Она ожидает сокращения спроса на вторичном рынке жилья на 20-25%.
Опрошенные редакцией эксперты схожи во мнении, что ждать снижения цен на готовую недвижимость вряд ли стоит.
Напомним, 15 августа ключевая ставка поднялась с 8,5% до 12%. Такое решение принял Центробанк РФ на внеочередном заседании, чтобы избежать дальнейшей девальвации рубля. Решение Центробанка может нарушить планы тех, кто в скором времени хотел приобрести недвижимость, поскольку рост ключевой ставки неизбежно вынудит застройщиков повысить цены на жилье.