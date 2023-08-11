Тюменцы не могут позволить себе новостройку из-за резкого роста цен

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Тюменцы не верят экспертам, которые утверждают, что среднестатистическая семья из Тюменской области сможет накопить на квартиру в новостройке за 3 года. Она полагают, что рост цен на квадратные метры резко снизил подобную возможность.
«Я вроде не лошадь в загоне, чтобы позволить квартиру от крупного застройщика и московской ценой уже для Тюмени! С нашей зарплатой это нереально!», — сообщила тюменка Анастасия Х.
«Ошибочка в расчетах, забыли посчитать инфляцию и рост цен. Пока люди будут 3 года откладывать цена за это время вырастет в 3 раза», — отмечает Ольга Б.
Тюменцы полагают, что за 72 месяца можно накопить деньги только на первоначальный взнос, но и он в этом году увеличился до 20%.
Ранее «Наш город» отмечал, что эксперты ожидают продолжения роста цен на новостройки. При этом на рынке вторичной недвижимости будет стагнация, спрос на это жилье будет снижаться вместе с ценами.