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Апрель
«Генериум» мигрировала в Яндекс 360 для бизнеса
Компания «Генериум» — крупнейший производитель биотехнологических препаратов в России — провела анализ предложений на рынке и выбрала цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса. Мигрировать помогли команды Yandex Cloud и партнера Softway.
12 апреля, 11:34
Ноябрь 2023
Тюменская область вошла в Топ-20 по расходу интернета абонентами до 14 лет
23 ноября 2023, 08:52
Октябрь 2023
«Инфотех-2023»: Сбер представил ИИ-разработки в здравоохранении и кибербезопасности
19 октября 2023, 08:30
Август 2023
Рост цен на частные дома в Тюмени переломил общероссийский тренд
Портал недвижимости «Мир квартир» сообщает, что средняя стоимость частных домов в Тюменской области увеличилась на 2,3% и составила 6 789 429 рублей.
24 августа 2023, 11:39

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