«Генериум» мигрировала в Яндекс 360 для бизнеса

Компания «Генериум» — крупнейший производитель биотехнологических препаратов в России — провела анализ предложений на рынке и выбрала цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса. Мигрировать помогли команды Yandex Cloud и партнера Softway.