«Инфотех-2023»: Сбер представил ИИ-разработки в здравоохранении и кибербезопасности

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Компания СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) продемонстрировала сервисы для анализа медицинских изображений: «КТ головного мозга», «КТ органов грудной клетки», «Маммография» и «Рентген грудной клетки».
ИИ-сервис «КТ головного мозга», разработанный СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера, в автоматическом режиме выявляет признаки ишемического инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, подсвечивает патологичные участки, рассчитывает общий объем поражения головного мозга и составляет предварительное описание. Алгоритм существенно экономит время врача на анализе изображений и подготовке заключения. Сейчас в пилотном режиме технология тестируется в Тюменской областной клинической больнице №2.
Сервис «Рентген грудной клетки/Флюорография» позволяет выявлять признаки различных патологий, включая плевральный выпот, очаги затемнения, кальцинаты и пневмоторакс. Алгоритм «Маммография» выявляет подозрительные очаги на маммографических снимках молочных желез и классифицирует исследования по шкале BIRADS. Решение снижает нагрузку на врачей, повышает точность выявления патологии и увеличивает скорость диагностики.
Партнер Сбера — компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE продемонстрировала на «Инфотехе» платформу BI.ZONE Bug Bounty для поиска уязвимостей во внешней инфраструктуре организаций с помощью независимых исследователей. Платформа связывает компании и багхантеров: первым она помогает запускать программы багбаунти, вторым дает возможность без юридических рисков искать уязвимости и получать вознаграждение.
Еще один представленный продукт — платформа BI.ZONE Secure SD-WAN, которая предназначена для безопасной трансформации сети. Решение позволяет оптимизировать управление сетью и ее масштабирование, минимизировать риски кибербезопасности, а также сократить расходы на обеспечение стабильной связи с распределенными площадками.
Сбер обладает большим опытом в области цифровизации и внедрения технологий на основе искусственного интеллекта в различные отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления. Мы готовы делиться своими наработками и оказывать содействие в запуске передовых сервисов для повышения качества жизни граждан. Проведённая летом дизайн-сессия с правительством Тюменской области показала, что регион очень заинтересован в создании инновационных систем и инфраструктуры. Мы надеемся, что представленные нами на «Инфотехе» сервисы уже в ближайшем будущем будут внедрены в жизнь, — отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.
Также специалисты Сбера приняли участие в стратегической сессии форума «Инфотех-2023» — «ИИ в сфере Здравоохранения».