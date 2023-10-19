«Инфотех-2023»: Сбер представил ИИ-разработки в здравоохранении и кибербезопасности

ИИ-сервис «КТ головного мозга», разработанный СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера, в автоматическом режиме выявляет признаки ишемического инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, подсвечивает патологичные участки, рассчитывает общий объем поражения головного мозга и составляет предварительное описание. Алгоритм существенно экономит время врача на анализе изображений и подготовке заключения. Сейчас в пилотном режиме технология тестируется в Тюменской областной клинической больнице №2.