«Генериум» мигрировала в Яндекс 360 для бизнеса

Яндекс Трекер — гибкий инструмент, который разные отделы успешно используют для решения своих задач. Сервис адаптировали в том числе под потребности управляющей компании, которая работает в городке, построенном специально для сотрудников «Генериума». Теперь жители оставляют в Трекере заявки на обслуживание и следят за статусами выполнения, а представители ЖКХ оперативно реагируют на входящие запросы.