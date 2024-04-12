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«Генериум» мигрировала в Яндекс 360 для бизнеса

12 апреля 2024, 11:34
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Компания «Генериум» — крупнейший производитель биотехнологических препаратов в России — провела анализ предложений на рынке и выбрала цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса. Мигрировать помогли команды Yandex Cloud и партнера Softway.

Крупнейшее предприятие по разработке, изготовлению и дистрибуции биотехнологических препаратов сменило вендора и существующее IT-решение для того, чтобы наладить бесперебойную совместную работу внутри команды. Теперь более 1 тысячи сотрудников «Генериума» используют сервисы цифровой среды: хранят файлы на Диске, проводят онлайн-встречи в Телемосте, пишут отчёты и регламенты в Документах.

Рабочие процессы компания перенесла в Яндекс Трекер. С помощью этого инструмента IT-специалисты контролируют этапы разработки, техподдержка получает заявки и автоматизирует рутинные операции по их обработке, сотрудники юридической службы и службы внутреннего аудита планируют задачи и отмечают их выполнение, а руководители следят за актуальной ситуацией в своих командах.

В будущем мы планируем более широко использовать возможности Яндекс Трекера, чтобы структурировать другие внутренние процессы — например, этапы производства продукции и логистику. Практика показала, что сотрудникам удобно работать с задачами в сервисе как по отдельности, так и в команде. А для руководителей важно, что в едином пространстве Трекера все бизнес-процессы стали более прозрачными и управляемыми, — поделился информацией директор по информационным технологиям компании «Генериум» Дмитрий Соколов.

Яндекс Трекер — гибкий инструмент, который разные отделы успешно используют для решения своих задач. Сервис адаптировали в том числе под потребности управляющей компании, которая работает в городке, построенном специально для сотрудников «Генериума». Теперь жители оставляют в Трекере заявки на обслуживание и следят за статусами выполнения, а представители ЖКХ оперативно реагируют на входящие запросы.

Онлайн-офис помогает компаниям в цифровизации бизнес-процессов с помощью понятных и востребованных инструментов. Их функционал просто настроить исходя из специфики конкретного бизнеса, потребностей и задач сотрудников. Сейчас, когда Яндекс Трекер стал частью цифровой среды Яндекс 360 для бизнеса, клиенты получили возможность полноценно управлять бизнесом в рамках одного SaaS-решения, — рассказал руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев.
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