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Updated Сегодня, 16:34

В Тюмени есть риск завоза новых штаммов коронавируса

В Тюмени есть риск завоза новых штаммов коронавируса

24 августа 2023, 16:34
Фото: 1MI
Новые штаммы COVID-19 могут ввезти в Тюменскую область, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В настоящий момент штаммы «Эрис», «Кентавр» и EG.5 в регионе не выявлены.
«Возможность завоза новых штаммов коронавируса на территорию Тюменской области существует», — отметили в ведомстве.

На прошлой неделе в Тюменской области зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом. Медики не фиксируют роста заболеваемости.

Ранее «Наш город» сообщал, что в РФ появился новый вид коронавируса. Ученые назвали его «Эрис». Случаи заражения этим вирусом уже были выявлены в Московской и Иркутской области.

В Тюменской области появится новая вакцина от коронавируса
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Инфекции
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