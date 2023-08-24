В Тюмени есть риск завоза новых штаммов коронавируса

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
«Возможность завоза новых штаммов коронавируса на территорию Тюменской области существует», — отметили в ведомстве.
На прошлой неделе в Тюменской области зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом. Медики не фиксируют роста заболеваемости.
Ранее «Наш город» сообщал, что в РФ появился новый вид коронавируса. Ученые назвали его «Эрис». Случаи заражения этим вирусом уже были выявлены в Московской и Иркутской области.