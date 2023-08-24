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Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

В городе будет пасмурно

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 августа

24 августа 2023, 02:25
Фото: 1MI
В городе будет пасмурно

В Тюмени будет пасмурно и сыро

В областной столице будет пасмурно. Синоптики не прогнозируют осадков. Тем не менее в регионе наблюдается заметное похолодание.
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Тюмень

В Тюмени 24 августа будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Утром синоптики обещают солнечную погоду. К полудню же небо затянет тучами. Влажность воздуха составит 50%. В первой половине дня в областной столице будет главенствовать западный ветер со скоростью 3,4 м/с. Во второй половине дня ветер придет с юго-запада со скоростью 2,2 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов.

В Тобольске +16 градусов. Влажность воздуха в первой половине дня составит 50%, к вечеру этот показатель поднимется до 70%. Западный ветер будет дуть в городе со скоростью 3,5 м/с. В городе будет облачно, но с прояснениями.

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В Ялуторовске в первой половине дня будет +16 градусов. Ночью температура опустится до +7 градусов. Влажность воздуха в дневное время составит 44%, а ночью — 84%. Западный ветер подует со скоростью 3,7 м/с. УФ-индекс в городе средний (4).

В Заводоуковске утром будет +5. В течение дня температура воздуха прогреется до +10…+16 градусов. Ночью — опустится до +6 градусов. Порывистый ветер придет с запада со скоростью 2,3 — 2,8 м/с. Ночью направление ветра сменится на юго-запад.

В Ишиме облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха в городе будет +8 градусов. В течение дня в городе потеплеет до +10…+16 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3,1 м/с. Вечером в город придет западный ветер со скоростью 2,3 м/с. Влажность воздуха составит 65%.

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