Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 августа

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
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Updated Сегодня, 02:27
В Тюмени 24 августа будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Утром синоптики обещают солнечную погоду. К полудню же небо затянет тучами. Влажность воздуха составит 50%. В первой половине дня в областной столице будет главенствовать западный ветер со скоростью 3,4 м/с. Во второй половине дня ветер придет с юго-запада со скоростью 2,2 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов.
В Тобольске +16 градусов. Влажность воздуха в первой половине дня составит 50%, к вечеру этот показатель поднимется до 70%. Западный ветер будет дуть в городе со скоростью 3,5 м/с. В городе будет облачно, но с прояснениями.
В Ялуторовске в первой половине дня будет +16 градусов. Ночью температура опустится до +7 градусов. Влажность воздуха в дневное время составит 44%, а ночью — 84%. Западный ветер подует со скоростью 3,7 м/с. УФ-индекс в городе средний (4).
В Заводоуковске утром будет +5. В течение дня температура воздуха прогреется до +10…+16 градусов. Ночью — опустится до +6 градусов. Порывистый ветер придет с запада со скоростью 2,3 — 2,8 м/с. Ночью направление ветра сменится на юго-запад.
В Ишиме облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха в городе будет +8 градусов. В течение дня в городе потеплеет до +10…+16 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3,1 м/с. Вечером в город придет западный ветер со скоростью 2,3 м/с. Влажность воздуха составит 65%.