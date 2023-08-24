Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 августа

В Тюмени 24 августа будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Утром синоптики обещают солнечную погоду. К полудню же небо затянет тучами. Влажность воздуха составит 50%. В первой половине дня в областной столице будет главенствовать западный ветер со скоростью 3,4 м/с. Во второй половине дня ветер придет с юго-запада со скоростью 2,2 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов.