Рынок коммерческой недвижимости Тюмени захватили инвесторы-северяне

По словам директора по продажам федеральных проектов Группы «Самолет» Максима Зорина, лоты от 20 до 50 квадратных метров частные предприниматели покупают, как правило, под салоны красоты и подобные проекты. От 50 до 100 квадратных метров — под небольшие рестораны, кафе и бары, от 100 до 200 «квадртатов» — под сетевые магазины формата «у дома», как продуктовые, так и, например, строительные, от 200 до 500 — под крупные супермаркеты.