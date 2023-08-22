Рынок коммерческой недвижимости Тюмени захватили инвесторы-северяне

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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По данным экспертов R4S Group, активную динамику по развитию демонстрируют сегмент помещений для общественного питания (18%), кофе с собой (11%), финансовые институты (10%) и табачные магазины.
По словам директора по продажам федеральных проектов Группы «Самолет» Максима Зорина, лоты от 20 до 50 квадратных метров частные предприниматели покупают, как правило, под салоны красоты и подобные проекты. От 50 до 100 квадратных метров — под небольшие рестораны, кафе и бары, от 100 до 200 «квадртатов» — под сетевые магазины формата «у дома», как продуктовые, так и, например, строительные, от 200 до 500 — под крупные супермаркеты.
Наибольшим спросом пользуется коммерческая недвижимость в спальных районах Тюмени.
«Интересен и портрет покупателей — они, как правило, работают на руководящих должностях в регионах Крайнего Севера — ХМАО и ЯНАО, то есть инвестируют с целью получения пассивного дохода уже после окончания активной трудовой деятельности», — отметил эксперт.
Что касается стоимости, то повышенный спрос поспособствовал увеличению цен. По данным цифровой платформы Restate, за последний год стоимость аренды квадратного метра торговых площадей выросла на 46 рублей — до 987 рублей, продажи на 8 тысяч 398 рублей — до 113 тысяч 193 за «квадрат», пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили за 160 тысяч рублей точку по продаже хот-догов в торговом комплексе. Будущему покупателю продавец обещает передать клиентскую базу и оборудования для приготовления хот-догов.