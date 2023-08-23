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Published Сегодня, 05:13

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В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

23 августа 2023, 05:13
Фото: 1MI
В Тюмени из окна квартиры на 15-м этаже в доме по улице Николая Зелинского, 3, выпала девушка. Трагедия произошла во вторник вечером.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, на станцию скорой помощи вызов поступил в 21:03. Медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут. К сожалению, тюменка скончалась от полученных травм до приезда врачей.

По словам очевидцев, трагедии предшествовала ссора между погибшей и ее молодым человеком. Парень пытался ее отговорить от смертельного поступка, но не сумел.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале августа из окна многоэтажного дома по улице Мельникайте, 113, выпала девушка. Тюменка осталась жива и была госпитализирована в ОКБ № 2. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

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