В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале августа из окна многоэтажного дома по улице Мельникайте, 113, выпала девушка. Тюменка осталась жива и была госпитализирована в ОКБ № 2. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.