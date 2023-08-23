В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, на станцию скорой помощи вызов поступил в 21:03. Медики прибыли на место происшествия спустя шесть минут. К сожалению, тюменка скончалась от полученных травм до приезда врачей.
По словам очевидцев, трагедии предшествовала ссора между погибшей и ее молодым человеком. Парень пытался ее отговорить от смертельного поступка, но не сумел.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале августа из окна многоэтажного дома по улице Мельникайте, 113, выпала девушка. Тюменка осталась жива и была госпитализирована в ОКБ № 2. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.