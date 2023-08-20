Смерть в горах: турист из Тюмени разбился в Алтайском крае

Как сообщили в Следственном комитете Республики Алтай, тюменец находился на территории района в составе группы туристов из Тюменской области (17 человек). По предварительным данным, в районе села Балыктуюль мужчина, спускаясь с перевала, набрал большую скорость на велосипеде, не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой о камни. Несмотря на наличие шлема он получил серьезную травму.