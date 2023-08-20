Смерть в горах: турист из Тюмени разбился в Алтайском крае

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Как сообщили в Следственном комитете Республики Алтай, тюменец находился на территории района в составе группы туристов из Тюменской области (17 человек). По предварительным данным, в районе села Балыктуюль мужчина, спускаясь с перевала, набрал большую скорость на велосипеде, не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой о камни. Несмотря на наличие шлема он получил серьезную травму.
В тяжелом состоянии он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу, где около трех часов ночи 19 августа скончался, не приходя в сознание.
Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки по факту ЧП.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле в горах Красноярского края погибла 27-летняя альпинистка из Тюмени. Девушка получила удар молнией во время подъема на пик Звездный. От полученной травмы она скончалась на месте ЧП.