Смертельный удар молнии: в горах Красноярского края погибла альпинистка из Тюмени

21 июля в Красноярке состоялась церемония прощания с девушкой. Урну с ее прахом захоронят в Тюмени. Когда именно — пока неизвестно. По словам отца девушки, Виктора Михайловича, в настоящее время урна с прахом дочери находится в Новосибирске, затем будет отправлена в Красноярск и только после этого в Тюмень.