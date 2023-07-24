Смертельный удар молнии: в горах Красноярского края погибла альпинистка из Тюмени

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Рано утром 16 июля группа из четырех альпинистов, в составе которых была тюменка, отправила на пик Звездный. У всех ребят имелась квалификация от первого разряда по альпинизму до МС. У Кати был жетон «Спасение в горах».
«Когда произошла трагедия, я лез лидером свой участок маршрута и вылез на удобную скальную полку, организовал станцию. Ко мне по перилам стала подниматься Катя. До конца стенной части маршрута оставалось примерно полторы-две верёвки. Было около 15 часов дня, настроение у всех было приподнятое. По нашим расчетам, мы успевали в течение дня спуститься, снять лагерь и уехать в Красноярск», — вспоминает один из участников группы.
По его словам начался во время восхождения, начался кратковременный дождь, который резко сменился градом, стало очень холодно. Однако продолжалось все это недолго.
«Катя вышла по перилам на полку, до меня ей оставалось пройти метр-полтора. Неожиданно раздался громкий хлопок, я увидел жёлтую вспышку. Потерял сознание», — рассказывает альпинист.
По его словам, после того как окончательно вернулось сознание, он понял, что перед его лицом находится гранитная полка, усыпанная шариками града, а на штанах заметны прорехи размером с ладонь от удара молнии.
«Катя на усах самостраховки неподвижно полувисит на перегибе. Нижняя часть тела на полке, верхняя висит вниз головой. Мёртвая тишина, только град засыпает полку. Первая мысль: все погибли. Кричу: — „Есть кто живой?“. Тишина. Кричу ещё. Снизу слышен крик Гриши. Понимаю, что нужно срочно откачивать Катю. Откачивали до тех пор, пока были силы», — делится воспоминаниями мужчина.
К сожалению, тюменка погибла мгновенно. Попытки привести девушку в сознание не увенчались успехом — они были бесполезны. Трое остальных туристов получили серьезные ожоги рук и ног (от удара молнии одежда на них просто расплавилась), но остались живы. На Екатерину пришелся основной удар.
О девушке с теплом вспоминают в альпинистском сообществе.
«Катя, ты „выросла“ у меня на сборах. Я помню тебя разрядницей, спортсменкой, стажёром и инструктором. Мне было надёжно, когда ты на маршруте. Энергия и жизненная радость. Буду помнить!» — говорят коллеги и друзья девушки.
21 июля в Красноярке состоялась церемония прощания с девушкой. Урну с ее прахом захоронят в Тюмени. Когда именно — пока неизвестно. По словам отца девушки, Виктора Михайловича, в настоящее время урна с прахом дочери находится в Новосибирске, затем будет отправлена в Красноярск и только после этого в Тюмень.
«Мы сейчас с супругой ищем место на кладбище. Хотим, чтобы она была захоронена в лесу, а не на пустыре», — рассказал «Нашему Городу» Виктор Михайлович.
Мужчина добавил, что они с женой проживают в Воркуте, но в ближайшие лет пять планируют переехать в Тюмень с Крайнего Севера, поэтому хотят, чтобы их дочь была похоронена именно здесь.
«Катя здесь и жила, и училась, и работала», — добавил отец погибшей девушки.
По словам экспертов, ребята начали работать на маршруте в хорошую погоду — она была на протяжении половины дня.
«Туча пришла неожиданно со стороны озера Золотарного. Ребятам обзор закрывала стена. Для них это было неожиданностью. Допуск к маршруту имели все, двигались в хорошем темпе. Ошибок в их действиях я не увидел», — сообщил на своей странице ВК альпинист Стас Катанаев.
Мужчина выразил благодарность всем, кто принял участие в операции по спасению. Она заняла более трех суток.