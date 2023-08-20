На трассах на выездах из Тюмени дежурят силовики. Что случилось?

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В ГИБДД по Тюменской области заверили, что поводов для беспокойств у тюменцев нет.
«Ведется обычная работа по обеспечению на трассах безопасности дорожного движения», — пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД.
Отметим, за последние две недели на дорогах региона произошло более 90 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 19 человек, в том числе 7 детей. С ранениями в больницу были доставлены около 120 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к водителям с призывом быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.