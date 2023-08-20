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На трассах на выездах из Тюмени дежурят силовики. Что случилось?

На трассах на выездах из Тюмени дежурят силовики. Что случилось?

20 августа 2023, 10:14
Фото: 1MI
Жителей Тюмени напугали стоящие на трассах на выезде из Тюмени посты сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии. По словам автовладельцев, на этой неделе силовики дежурят на дорогах регулярно.
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Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области заверили, что поводов для беспокойств у тюменцев нет.

«Ведется обычная работа по обеспечению на трассах безопасности дорожного движения», — пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД.

Отметим, за последние две недели на дорогах региона произошло более 90 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 19 человек, в том числе 7 детей. С ранениями в больницу были доставлены около 120 человек.

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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к водителям с призывом быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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