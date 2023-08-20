Молодой паре из Тюмени грозит 10 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
С поличным горожан поймали сотрудники полиции — у ранее уже судимой девушки в кармане они обнаружили два полимерных свертка с порошком, обмотанных изолентой. В квартире влюбленных — еще 13 полимерных свертков с разовыми дозами синтетического наркотика, приготовленного к дальнейшему сбыту, весы, 12 курительных трубок, и упаковочные материалы. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 50 граммов «соли».
Тюменцы признались, что являются «закладчиками» и уже успели оборудовать порядка 30 тайников.
В отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Санкции статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске йог заказал в интернете благовония, а получил вместо них марихуану. За незаконную покупку его отправили в колонию строгого режима на 5 лет.