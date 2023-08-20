Молодой паре из Тюмени грозит 10 лет тюрьмы за распространение наркотиков

С поличным горожан поймали сотрудники полиции — у ранее уже судимой девушки в кармане они обнаружили два полимерных свертка с порошком, обмотанных изолентой. В квартире влюбленных — еще 13 полимерных свертков с разовыми дозами синтетического наркотика, приготовленного к дальнейшему сбыту, весы, 12 курительных трубок, и упаковочные материалы. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 50 граммов «соли».