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Молодой паре из Тюмени грозит 10 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Молодой паре из Тюмени грозит 10 лет тюрьмы за распространение наркотиков

20 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Тюмени пара влюбленных может сесть в тюрьму на 10 лет. 33-летний мужчина и его 25-летняя сожительница занимались распространением наркотических средств.

С поличным горожан поймали сотрудники полиции — у ранее уже судимой девушки в кармане они обнаружили два полимерных свертка с порошком, обмотанных изолентой. В квартире влюбленных — еще 13 полимерных свертков с разовыми дозами синтетического наркотика, приготовленного к дальнейшему сбыту, весы, 12 курительных трубок, и упаковочные материалы. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 50 граммов «соли».

Тюменцы признались, что являются «закладчиками» и уже успели оборудовать порядка 30 тайников.

В отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Санкции статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Тюменской области выросла раскрываемость наркопреступлений
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Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске йог заказал в интернете благовония, а получил вместо них марихуану. За незаконную покупку его отправили в колонию строгого режима на 5 лет.

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#Наркотики#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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