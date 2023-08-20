В тобольской колонии-поселении подрались заключенные

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После этого он взял металлическую дужку от кровати и ударил один раз по лицу противника, причинив тяжкий вред по признаку опасности для здоровья. Теперь тюменца ждет суд и грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Заседание назначено на 28 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени за отказ вступить в националистический батальон ударили ножом в шею. ЧП произошло в пятницу, 18 августа. По информации УМВД по Тюменской области, по факту произошедшего проводится проверка.