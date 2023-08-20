В тобольской колонии-поселении подрались заключенные

После этого он взял металлическую дужку от кровати и ударил один раз по лицу противника, причинив тяжкий вред по признаку опасности для здоровья. Теперь тюменца ждет суд и грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Заседание назначено на 28 августа.