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В тобольской колонии-поселении подрались заключенные

В тобольской колонии-поселении подрались заключенные

20 августа 2023, 08:42
Фото: 1MI
Конфликт произошел между двумя осужденными. Один из них, 21 летний тюменец, ударил другого два раза кулаком по телу.
Сюжет
Тюмень

После этого он взял металлическую дужку от кровати и ударил один раз по лицу противника, причинив тяжкий вред по признаку опасности для здоровья. Теперь тюменца ждет суд и грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Заседание назначено на 28 августа.

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Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени за отказ вступить в националистический батальон ударили ножом в шею. ЧП произошло в пятницу, 18 августа. По информации УМВД по Тюменской области, по факту произошедшего проводится проверка.

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