Из аэропортов Тюмени и Тобольска выполняют регулярные рейсы 19 авиакомпаний

Напомним, этим летом в Рощино начались работы по реконструкции. На работы, которые продлятся до 2027 года, потратят 14 миллиардов рублей. После проведения реконструкции пропуская способность аэропорта вырастет в три раза — с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров.