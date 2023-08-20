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Из аэропортов Тюмени и Тобольска выполняют регулярные рейсы 19 авиакомпаний

Из аэропортов Тюмени и Тобольска выполняют регулярные рейсы 19 авиакомпаний

20 августа 2023, 07:46
Фото: 1MI
Тюменские пилоты, бортпроводники, сотрудники инженерно-технического и диспетчерского состава и работники авиационной инфраструктуры сегодня отмечают свои профессиональный праздник — День Воздушного флота.
Сюжет
Тюмень

В тюменском регионе регулярные рейсы из аэропортов Тюмени и Тобольска выполняют 19 авиакомпаний. В 2022 году Международный аэропорт Рощино принял более 2,3 миллиона пассажиров. По прогнозам до 2030 года пассажиропоток вырастет до 3,8 миллионов человек в год.

Напомним, этим летом в Рощино начались работы по реконструкции. На работы, которые продлятся до 2027 года, потратят 14 миллиардов рублей. После проведения реконструкции пропуская способность аэропорта вырастет в три раза — с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров.

Будут работать семь крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях. Работы по реконструкции будут проведены без остановки работы аэропорта.

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