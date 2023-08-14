Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок

Заметим, что Тюмень уже второй раз за это лето попадает в скандальные сводки из-за блогеров. Ранее «прославилась» стримерша Жади, которая во время прямого эфира угрожала своему 12-летнему сыну «убить и закопать». В настоящее время женщина находится в СИЗО, двое ее детей, 12-летрий и 4-летний мальчики, в реабилитационном центре.