Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Тюменский треш-стример, оскорбивший в прямом эфире представителей народов Кавказа и Центральной Азии, заявил о преследовании. Вячеслав Ольховский сообщил, что его жизни угрожают.
В окно его квартиры стреляли из огнестрельного или пневматического оружия. Кроме того, практически сразу после скандального эфира, на следующий день, блогера подкараулили на улице и избили.
«Я шел из магазина домой с продуктами, когда на меня напали два человека. Зафиксировать травмы поехал в травматологическую клинику, на крыльце которой меня снова сильно избили эти же люди. Врачи диагностировали перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей», — рассказал Вячеслав «Нашему Городу».
По его словам, заявление в полицию уже написано. Имеются все необходимые медицинские выписки, где указаны диагнозы. Однако, искать нападавших полиция не торопится.
Неделю назад в социальной сети «Друг Вокруг» Вячеслав проводил стрим. В прямом эфире он несколько раз произнес фразу: «Я вас всех **** и матерей ваших ****!» Несколько раз неуважительно обращался к пользователю с ником Mr. Credo.
Как выяснилось, Mr. Credo или Давид Аушев тоже стример. С Вячеславом он знаком и до последнего общались они хорошо в рамках стримов. Первый конфликт начался еще задолго до скандального эфира.
Тогда Вячеслав неуважительно высказался о матерях. Давид сделал ему несколько раз замечание. А позже ему сообщили, что Ольховский в прямом эфире оскорбительно высказывается о нем.
«Ольховскому я еще ранее говорил — не оскорбляй людей. Ты должен попросить прощения за все свои слова не только передо мной, но и перед всеми остальными — матерями, представителями разных религий. Но он не пожелал это сделать. Он в два часа ночи звонил мне и говорил: „я с твоей мамой лежу“», — рассказал Давид Аушев во время своего прямого эфира.
По его словам, он предложил Вячеславу встретиться, поговорить. Однако не сдержался, ударил.
«Бил его, да. От этого не отказываюсь. Ударил раз 10, может больше, бил со злостью. Но я не стрелял в него и бил один. То же самое я рассказал и представителям полиции. Они, посмотрев видео со стрима, отнеслись с пониманием к моему поступку. Это читалось на их лицах», — сообщил Давид.
По его словам, Ольховский, во время нахождения в травматологии распылил в него перцовый баллончик. Прямо в коридоре, несмотря на то, что там находились другие пациенты. Свидетелями неадекватного поведения стали врачи.
«Ему плевать на всех. Он пойдет на любую грязь ради того, чтобы его пожалели. Он разжигает межнациональную рознь, за что должен ответить по закону. Я пойду по законному пути — пальцем не трону, но за свои слова он ответит. Видео того стрима я уже направил диаспоре», — отметил Давил Аушев.
По его словам, Вячеслав Ольховский поднял намеренно шумиху для того, чтобы поиметь со зрителей и самого Аушева деньги. Правда, платить ему за то, чтобы не сесть в тюрьму (за избиение) Давид не намерен.
«Даже если мне предложат заплатить ему за то, чтобы не сесть, я ему ни рубля не дам», — заявил Аушев.
По данным УМВД по Тюменской области, заявление от Ольховского действительно поступило в городском отдел полиции №5.
«Личность одного из нападавших уже установлена. Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД.
Заметим, что Тюмень уже второй раз за это лето попадает в скандальные сводки из-за блогеров. Ранее «прославилась» стримерша Жади, которая во время прямого эфира угрожала своему 12-летнему сыну «убить и закопать». В настоящее время женщина находится в СИЗО, двое ее детей, 12-летрий и 4-летний мальчики, в реабилитационном центре.