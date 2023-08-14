nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок

Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок

14 августа 2023, 07:28
Фото: тг-канал Полицейский подвал
Треш-стримера покалечили на крыльце травматологической больницы.
Сюжет
Тюмень

Тюменский треш-стример, оскорбивший в прямом эфире представителей народов Кавказа и Центральной Азии, заявил о преследовании. Вячеслав Ольховский сообщил, что его жизни угрожают.

В окно его квартиры стреляли из огнестрельного или пневматического оружия. Кроме того, практически сразу после скандального эфира, на следующий день, блогера подкараулили на улице и избили.

«Я шел из магазина домой с продуктами, когда на меня напали два человека. Зафиксировать травмы поехал в травматологическую клинику, на крыльце которой меня снова сильно избили эти же люди. Врачи диагностировали перелом отростка позвонка и ушиб мягких тканей», — рассказал Вячеслав «Нашему Городу».
Фото: Вячеслав Ольховский

По его словам, заявление в полицию уже написано. Имеются все необходимые медицинские выписки, где указаны диагнозы. Однако, искать нападавших полиция не торопится.

Фото: Подписчик "Нашего Города"

История конфликта

Неделю назад в социальной сети «Друг Вокруг» Вячеслав проводил стрим. В прямом эфире он несколько раз произнес фразу: «Я вас всех **** и матерей ваших ****!» Несколько раз неуважительно обращался к пользователю с ником Mr. Credo.

Как выяснилось, Mr. Credo или Давид Аушев тоже стример. С Вячеславом он знаком и до последнего общались они хорошо в рамках стримов. Первый конфликт начался еще задолго до скандального эфира.

Тогда Вячеслав неуважительно высказался о матерях. Давид сделал ему несколько раз замечание. А позже ему сообщили, что Ольховский в прямом эфире оскорбительно высказывается о нем.

Фото: 1MI
Конфликт исчерпан? Тюменский треш-блогер принес извинения за оскорбление кавказцев
Узнать подробнее

«Бил его. Ударил раз 10, может больше».

«Ольховскому я еще ранее говорил — не оскорбляй людей. Ты должен попросить прощения за все свои слова не только передо мной, но и перед всеми остальными — матерями, представителями разных религий. Но он не пожелал это сделать. Он в два часа ночи звонил мне и говорил: „я с твоей мамой лежу“», — рассказал Давид Аушев во время своего прямого эфира.

По его словам, он предложил Вячеславу встретиться, поговорить. Однако не сдержался, ударил.

«Бил его, да. От этого не отказываюсь. Ударил раз 10, может больше, бил со злостью. Но я не стрелял в него и бил один. То же самое я рассказал и представителям полиции. Они, посмотрев видео со стрима, отнеслись с пониманием к моему поступку. Это читалось на их лицах», — сообщил Давид.

По его словам, Ольховский, во время нахождения в травматологии распылил в него перцовый баллончик. Прямо в коридоре, несмотря на то, что там находились другие пациенты. Свидетелями неадекватного поведения стали врачи.

«Ему плевать на всех. Он пойдет на любую грязь ради того, чтобы его пожалели. Он разжигает межнациональную рознь, за что должен ответить по закону. Я пойду по законному пути — пальцем не трону, но за свои слова он ответит. Видео того стрима я уже направил диаспоре», — отметил Давил Аушев.

По его словам, Вячеслав Ольховский поднял намеренно шумиху для того, чтобы поиметь со зрителей и самого Аушева деньги. Правда, платить ему за то, чтобы не сесть в тюрьму (за избиение) Давид не намерен.

«Даже если мне предложат заплатить ему за то, чтобы не сесть, я ему ни рубля не дам», — заявил Аушев.
Пьяный тюменец избил полицейского и попал в тюрьму
Узнать подробнее

Что говорят в полиции

По данным УМВД по Тюменской области, заявление от Ольховского действительно поступило в городском отдел полиции №5.

«Личность одного из нападавших уже установлена. Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД.

Заметим, что Тюмень уже второй раз за это лето попадает в скандальные сводки из-за блогеров. Ранее «прославилась» стримерша Жади, которая во время прямого эфира угрожала своему 12-летнему сыну «убить и закопать». В настоящее время женщина находится в СИЗО, двое ее детей, 12-летрий и 4-летний мальчики, в реабилитационном центре.

Читайте также:
В течение 10 лет на термальные курорты Тюмени потратят 50 млрд рублей9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменцаВ тюменском селе сутки ищут пропавшего 89-летнего пенсионера
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменская область#Тюмень#Сотрудники полиции#УМВД России по Тюменской области#Прямой эфир#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Льгота военных действий: как абитуриенты с спецквотой СВО штурмуют вузы Тюмени
Сегодня, 01:00
В Тюмени осенью вырастут цены на сигареты, кофе и лекарства
Сегодня, 03:37
Доллар по 100. Тюменца пора закупаться впрок?
Сегодня, 08:09
Тюменские таксисты готовятся к серии забастовок
Сегодня, 03:57
«Новые люди» помогают тюменским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
Сегодня, 07:07