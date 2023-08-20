nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Тюменские кинотеатры нарастили выручку до 336 миллионов рублей

Тюменские кинотеатры нарастили выручку до 336 миллионов рублей

20 августа 2023, 07:19
Фото: 1MI
Тюменские кинотеатры заработали этим летом 76 миллионов рублей, что на 28 миллионов больше, чем годом ранее. Кинозалы приняли более 314 тысяч человек. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 218,4 тысячи человек.
Сюжет
Тюмень

По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом с начала года выручка от показов фильмов тюменских кинотеатров составила 336,5 миллионов рублей. Число зрителей возросло до 1,2 миллионов человек. В 2022 году за период с 1 января по 20 августа кинотеатры посетили 797 тысяч тюменцев. Размер выручки тогда составил чуть более 205 миллионов рублей.

«Экранка плохого качества с рекламой»: кинотеатры Тюмени начали показ «Барби»
Узнать подробнее

Напомним, в связи со специальной военной операцией на Украине и введенными санкциями в отношении России, страну покинули такие компании, как Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney. Также прекратили деятельность платформы Netflix, Spotify, Megogo, Amazon Prime Video. К продаже в России стали недоступны комиксы от Marvel.

Впрочем, тюменские кинотеатры совсем отказываться от заграничных премьер не стали — в кинозалах демонстрируют полноценные кинотеатральные копии фильмов.

Читайте также:
Сметаем с полок: в Тюмени значительно подорожают чай и кофеВ Тюменской области 7-летняя девочка подхватила кишечную инфекцию в водоемеВ Тюмени с концертом выступит певица Пелагея
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кинотеатры#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
18 августа, 12:59
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
18 августа, 08:11
Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов
18 августа, 12:30
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
18 августа, 09:16
Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища
18 августа, 13:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
18 августа, 09:25