Тюменские кинотеатры нарастили выручку до 336 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом с начала года выручка от показов фильмов тюменских кинотеатров составила 336,5 миллионов рублей. Число зрителей возросло до 1,2 миллионов человек. В 2022 году за период с 1 января по 20 августа кинотеатры посетили 797 тысяч тюменцев. Размер выручки тогда составил чуть более 205 миллионов рублей.
Напомним, в связи со специальной военной операцией на Украине и введенными санкциями в отношении России, страну покинули такие компании, как Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney. Также прекратили деятельность платформы Netflix, Spotify, Megogo, Amazon Prime Video. К продаже в России стали недоступны комиксы от Marvel.
Впрочем, тюменские кинотеатры совсем отказываться от заграничных премьер не стали — в кинозалах демонстрируют полноценные кинотеатральные копии фильмов.