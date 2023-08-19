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Тюменец получил удар ножом шею за отказ вступить в нацбатальон

Тюменец получил удар ножом шею за отказ вступить в нацбатальон

19 августа 2023, 05:53
Фото: 1MI
Житель Тюмени за отказ вступить в националистический батальон получил удар ножом в шею. ЧП произошло в пятницу вечером на улице Московский тракт на глазах у прохожих. По словам очевидцев, нападавшего, 14-летнего подростка, увезли в отделение полиции, а пострадавшего в больницу.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

По словам тюменца, получившего удар ножом, к нему подошла компания молодых людей на улице. Сначала просто попросили сигарету и прикурить. А после начали задавать вопросы об отношении к тем или иным национальностям.

«Нормально спокойно объяснил, что в каждой семье не без урода. Но молодые люди стали пропагандировать вступать в националистический батальон, который они в Тюмени создают. Вот отсюда все и пошло. Сейчас нахожусь в больнице — в легкое воздух попал, откачали. На недельку в больницу положили», — рассказал Андрей Б.

По словам тюменца Станислава А., инцидент произошел на его глазах.

«Я потерпевшему оказывал первую медицинскую помощь, а мой друг с мужиком скрутили нападавшего и оттащили в траву с дороги. Самое страшное, что это было на дороге и все проезжали мимо, хотя я орал, чтобы скорую вызывали. Короче убивать будут, только на себя надейся», — отметил Станислав.

Под опубликованным в социальных сетях постом горожане отметили, что ребята, создающие националистический батальон являются нацистами. Ведь Россия это многонациональная страна.

«Если сейчас у нас будет нарастать убеждения „Россия только для русских“, то боюсь, что это приведет только к развалу», — посетовала Екатерина К.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Изменения внесены в 11:33: По данным УМВД по Тюменской области, по факту произошедшего проводится проверка. Полицейскими выясняются все обстоятельства ЧП. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

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Ранее «Наш Город» писал, что в апреле этого года в Тобольске произошло несколько серьезных стычек с поножовщинами между выходцами из Таджикистана и Узбекистана. Конфликт стал первым в регионе за последние семь лет.

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