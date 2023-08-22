В Тобольске ищут пропавшего без вести 9-летнего мальчика

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
«Ушёл из дома вчера вечером, так и не вернулся. Был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетка, черная кепка», — сообщил «Нашему городу» один из родственников мальчика.
Отмечается, что в понедельник вечером он играл на площадке с друзьями, но потом исчез.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области с начала года удалось найти более 1 200 пропавших тюменцев. В поисках помогают волонтеры и публикации в соцсетях, в СМИ. По статистике полиции, 90% пропавших в течение 10 дней.