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В Тобольске ищут пропавшего без вести 9-летнего мальчика

В Тобольске ищут пропавшего без вести 9-летнего мальчика

22 августа 2023, 11:09
Фото: Фото Анастасия А.
Родственники и знакомые по всему городу ищут 9-летнего мальчика, Артем Романюк ушел из дома вечером 21 августа.
«Ушёл из дома вчера вечером, так и не вернулся. Был одет в оранжевую футболку, черные штаны с белыми полосками, жилетка, черная кепка», — сообщил «Нашему городу» один из родственников мальчика.

Отмечается, что в понедельник вечером он играл на площадке с друзьями, но потом исчез.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области с начала года удалось найти более 1 200 пропавших тюменцев. В поисках помогают волонтеры и публикации в соцсетях, в СМИ. По статистике полиции, 90% пропавших в течение 10 дней.

Сотни пропавших без вести людей ищут в Тюменской области
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Пропавшие
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