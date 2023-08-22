Курсантов тюменского патриот-центра научили штурмовать здания и стрелять из автоматов

По словам представителей департамента физической культуры и спорта, такие центры созданы в каждом регионе. На их основе организуют патриотические спортивные лагеря и проводят подобные игры каждое лето. Но Тюмень стала первым регионом, где используется инновационное оборудование. Организаторы использовали современные беспилотники и жилеты с лазерными датчиками, позволяющими отслеживать попадания в противника. Эти крупномасштабные мероприятия проводятся в Тюмени уже второй год и получают поддержку областного правительства.