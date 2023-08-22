Курсантов тюменского патриот-центра научили штурмовать здания и стрелять из автоматов

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Тюмени подростков из спортивно-патриотического центра «ВОИН» обучили основам национальной безопасности РФ, стрельбе из оружия и тактическому бою.
Как сообщили NEFT в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области, тренинг прошли около 300 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Во время регионального этапа всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0», участницы и участники решали тактические задачи, захватывали «вражеские» машины, демонстрировали навыки штурма зданий, оказывали первую помощь на поле боя и сражались с использованием лазертаг-оборудования. Во время полевого занятия «Натиск» второго дня, подростки стреляли из реального боевого оружия, такого как пистолеты Лебедева, Ярыгина, Макарова и автомат Калашникова.
По словам представителей департамента физической культуры и спорта, такие центры созданы в каждом регионе. На их основе организуют патриотические спортивные лагеря и проводят подобные игры каждое лето. Но Тюмень стала первым регионом, где используется инновационное оборудование. Организаторы использовали современные беспилотники и жилеты с лазерными датчиками, позволяющими отслеживать попадания в противника. Эти крупномасштабные мероприятия проводятся в Тюмени уже второй год и получают поддержку областного правительства.