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Курсантов тюменского патриот-центра научили штурмовать здания и стрелять из автоматов

Курсантов тюменского патриот-центра научили штурмовать здания и стрелять из автоматов

22 августа 2023, 08:32
Фото: neft.media
Большую часть времени дети провели на тренировках, а затем проверили свои навыки на практике в течение двух дней.
Фото: neft.media

В Тюмени подростков из спортивно-патриотического центра «ВОИН» обучили основам национальной безопасности РФ, стрельбе из оружия и тактическому бою.

Как сообщили NEFT в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области, тренинг прошли около 300 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Во время регионального этапа всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0», участницы и участники решали тактические задачи, захватывали «вражеские» машины, демонстрировали навыки штурма зданий, оказывали первую помощь на поле боя и сражались с использованием лазертаг-оборудования. Во время полевого занятия «Натиск» второго дня, подростки стреляли из реального боевого оружия, такого как пистолеты Лебедева, Ярыгина, Макарова и автомат Калашникова.

По словам представителей департамента физической культуры и спорта, такие центры созданы в каждом регионе. На их основе организуют патриотические спортивные лагеря и проводят подобные игры каждое лето. Но Тюмень стала первым регионом, где используется инновационное оборудование. Организаторы использовали современные беспилотники и жилеты с лазерными датчиками, позволяющими отслеживать попадания в противника. Эти крупномасштабные мероприятия проводятся в Тюмени уже второй год и получают поддержку областного правительства.

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#Подростки#Военно-патриотическое воспитание#Алексей Каримов#Патриот-центр#Тактический бой#Региональный этап#Зарница 2.0#Инновационное оборудование#Боевое оружие#Патриотическая игра
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