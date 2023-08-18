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В Тюмени появились улицы с именами солдатов

В Тюмени появятся две улицы с именами погибших на СВО солдат

18 августа 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Тюмени появились улицы с именами солдатов
Общественная организация ветеранов выступила с идеей присвоить двум тюменским улицам имена воинов, погибших во время СВО. Городские власти поддержали идею.
Сюжет
Тюмень

Городские власти хотят присвоить двум тюменским улицам имена солдатов, погибших во время СВО. Предложение вынесла на заседании городской комиссии общественная организация ветеранов десятых войск. Предварительно, новые названия улиц имени Владимира Гоненко и Андрея Огибалова появятся в «Березняковском».

Депутат тюменском гордумы Александр Григорьев поддержал инициативу. Чиновник рассказал о важности идеи патриотизма среди тюменцев.

— Предлагаю поддержать предложение. Мероприятия по патриотике у нас на сегодняшний день не только активно проводятся в школах, но и начиная с детских садов. Когда мы встречаемся с маленькими ребятишкам и вместе создаем рисунки, которые затем отправляем нашим ребятам в зону СВО. Юные тюменцы должны знать своих героев. Тем более, что Андрей Огибалов — это наш парень. Ему было 19 лет, он жил и учился в Тюмени, как и его земляк, который тоже закончил местную образовательную школу и призывался отсюда, — отметил Григорьев.
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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что зоне СВО погиб тюменец Ерхов Александр. Ему было всего 29 лет. Сам он родом из Сорокино (это недалеко от Ишима), но жил и работал в Ханты-Мансийске.

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