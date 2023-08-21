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Published Сегодня, 07:41

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На Старотобольском тракте Nexia влетела под колеса грузовика. Есть пострадавшие

На Старотобольском тракте Nexia влетела под колеса грузовика. Есть пострадавшие

21 августа 2023, 07:41
Фото: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС
Жуткая авария произошла сегодня утром на Старотобольском тракте. На 3-м километре трассы произошло лобовое столкновение Daewoo Nexia и грузового автомобиля DongFeng.
Сюжет
Тюмень
Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предвариельным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения под колеса большегруза.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки — двое 19-летних молодых людей. Они госпитализированы с травмами в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

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Ранее «Наш Город» писал, что за последние две недели на тюменских автодорогах произошло более 90 ДТП, в которых ранения получили 119 человек, погибли 19, в том числе 7 детей.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Видео#Валентина Бурнашева
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