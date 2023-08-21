На Старотобольском тракте Nexia влетела под колеса грузовика. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предвариельным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения под колеса большегруза.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир легковушки — двое 19-летних молодых людей. Они госпитализированы с травмами в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние две недели на тюменских автодорогах произошло более 90 ДТП, в которых ранения получили 119 человек, погибли 19, в том числе 7 детей.