Губернатор Тюменской области Моор выступил с экстренным сообщением

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Аварии унесли жизни 19 человек, в том числе 7 детей. Травмы получили 119 человек, из которых 29 детей.
«Цифры — ужасные, ведь за каждой из них — боль или потеря. Огромный резонанс вызвала трагедия, произошедшая несколько дней назад. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск разбилась семья. Супруги погибли вместе с тремя дочками. В реанимации находятся два сына, вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме, состояние оценивается как тяжелое. Держу ситуацию с их лечением на контроле», — сообщил Моор.
По его словам, среди основных причин дорожно-транспортных происшествий последних недель госавтоинспекторы называют нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления.
«Дорогие земляки, будьте бдительны, аккуратны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, не спешите. Если устали в пути — отдохните. Сейчас наша дорожная инфраструктура позволяет это сделать. Учитывайте обстоятельства, особенно при движении за городом», — резюмировал губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что 14 августа в Тобольском районе произошла смертельная авария, в которой погибла семья из 5 человек — родители и трое дочерей. Двое выживших страшнейшей аварии сыновей в настоящее время находятся в реанимации. Накануне в Тобольске прошли похороны погибшей в ДТП семьи.