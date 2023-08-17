Губернатор Тюменской области Моор выступил с экстренным сообщением

Ранее «Наш Город» писал, что 14 августа в Тобольском районе произошла смертельная авария, в которой погибла семья из 5 человек — родители и трое дочерей. Двое выживших страшнейшей аварии сыновей в настоящее время находятся в реанимации. Накануне в Тобольске прошли похороны погибшей в ДТП семьи.