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Губернатор Тюменской области Моор выступил с экстренным сообщением

Губернатор Тюменской области Моор выступил с экстренным сообщением

17 августа 2023, 11:35
Фото: тг-канал Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям регионов тюменской матрешки с просьбой соблюдать правила дорожного движения на трассах. За последние 10 дней на тюменских дорогах произошло 92 дорожно-транспортных происшествия.
Сюжет
ДТП

Аварии унесли жизни 19 человек, в том числе 7 детей. Травмы получили 119 человек, из которых 29 детей.

«Цифры — ужасные, ведь за каждой из них — боль или потеря. Огромный резонанс вызвала трагедия, произошедшая несколько дней назад. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск разбилась семья. Супруги погибли вместе с тремя дочками. В реанимации находятся два сына, вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме, состояние оценивается как тяжелое. Держу ситуацию с их лечением на контроле», — сообщил Моор.

По его словам, среди основных причин дорожно-транспортных происшествий последних недель госавтоинспекторы называют нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления.

«Дорогие земляки, будьте бдительны, аккуратны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, не спешите. Если устали в пути — отдохните. Сейчас наша дорожная инфраструктура позволяет это сделать. Учитывайте обстоятельства, особенно при движении за городом», — резюмировал губернатор.
В ДТП на федеральной трассе погибла семья из Тобольска
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Ранее «Наш Город» писал, что 14 августа в Тобольском районе произошла смертельная авария, в которой погибла семья из 5 человек — родители и трое дочерей. Двое выживших страшнейшей аварии сыновей в настоящее время находятся в реанимации. Накануне в Тобольске прошли похороны погибшей в ДТП семьи.

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