12% тюменцев получают зарплату в два раза выше средней по стране

Первое место по России в рейтинге регионов по высоким заработным платам занимает Ямал — там зарплату выше среднего получают 75% работников, в два раза выше — 35%. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4 и 23,3% и 60,8 и 23,5% соответственно).