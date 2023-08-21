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12% тюменцев получают зарплату в два раза выше средней по стране

12% тюменцев получают зарплату в два раза выше средней по стране

21 августа 2023, 06:44
В Тюменской области заработную плату выше среднего получают 36% жителей Тюменской области. Доход, превышающий в два раза средний заработок, имеют 12% тюменцев. По данному показателю регион занимает 15 место по России в целом.
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Тюмень

Первое место по России в рейтинге регионов по высоким заработным платам занимает Ямал — там зарплату выше среднего получают 75% работников, в два раза выше — 35%. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4 и 23,3% и 60,8 и 23,5% соответственно).

По данным исследования РИА «Новости», меньше всего работников с высокими зарплатами в Ингушетии — всего 8,8%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне этого года размер среднего заработка достиг 71,4 тысячи рублей. Это больше аналогичных показателей прошлого года на 22% или 14 тысяч рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Рейтинг#Заработная плата#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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