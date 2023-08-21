12% тюменцев получают зарплату в два раза выше средней по стране

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Первое место по России в рейтинге регионов по высоким заработным платам занимает Ямал — там зарплату выше среднего получают 75% работников, в два раза выше — 35%. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4 и 23,3% и 60,8 и 23,5% соответственно).
По данным исследования РИА «Новости», меньше всего работников с высокими зарплатами в Ингушетии — всего 8,8%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне этого года размер среднего заработка достиг 71,4 тысячи рублей. Это больше аналогичных показателей прошлого года на 22% или 14 тысяч рублей.