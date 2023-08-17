Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 17 августа

В Тюмени 17 августа будет жарко. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в дневное время прогреется до +26. Утром этот показатель составит +18, а ночью — +15. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду в течение дня. Влажность воздуха составит 46% днем и 82% ночью. В полдень в областной столице будет присутствовать северо-восточный ветер со скоростью 2,5 м/с. Вечером его сменит юго-западный со скоростью 1,3 м/с.