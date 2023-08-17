Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 17 августа

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Published Сегодня, 02:27
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В Тюмени 17 августа будет жарко. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в дневное время прогреется до +26. Утром этот показатель составит +18, а ночью — +15. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду в течение дня. Влажность воздуха составит 46% днем и 82% ночью. В полдень в областной столице будет присутствовать северо-восточный ветер со скоростью 2,5 м/с. Вечером его сменит юго-западный со скоростью 1,3 м/с.
В Тобольске днем +24. В городе облачно, но с прояснениями. Ночью температура опустится до +14. В первой половине дня в Тобольске будет главенствовать северный ветер со скоростью 1,9 — 2,5 м/с. Вечером его сменит западный ветер со скоростью 1,3 м/с. Влажность воздуха составит 46%.
В Заводоуковске малооблачно и +27. Однако в первой половине дня здесь тоже будет дуть северный ветер. Скорость составит 2,4 — 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Ночью температура опустится до +11. В город придет восточный ветер со скоростью 1,3/с.
В Ялуторовске наблюдается аналогичная картина. Здесь будет малооблачно. В дневное время воздух прогреется до +27. Влажность воздуха составит 46%. Ночью температура опустится до +12. В течение дня будет главенствовать северо-восточный ветер со скоростью 2,5 — з, 6 м/с.
Жителей Ишима ждет +24. Ночью температура опустится до +10. Влажность воздуха составит 41%. В течение дня в городе будет дуть северный ветер со скоростью 1,4 — 2,9 м/с.