В Тюмени собираются производить аналог «Медвежонка Барни» в виде Чебурашки

О’Кейч начал свою деятельность в 2019 году и производит различные виды снеков: чипсы, сухарики, хлебцы и кукурузные палочки. Кроме того, фабрика также производит продукцию с брендом «Жизньмарт» для уральской сети. Компания также заключила соглашение с федеральной сетью магазинов «Магнит» для поставки своих товаров в торговые точки УрФО.