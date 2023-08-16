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В Тюмени собираются производить аналог «Медвежонка Барни» в виде Чебурашки

В Тюмени собираются производить аналог «Медвежонка Барни» в виде Чебурашки

16 августа 2023, 13:38
Фото: 1MI
Фабрика O'Keich планирует продолжать производство детских бисквитов, при условии, что текущая валютная ситуация не повлияет на это, об этом сообщают представители предприятия.

Фабрика O'Keich, расположенная в Боровском индустриальном парке под Тюменью, планирует начать производство бисквитов в индивидуальной упаковке, изображающей Чебурашку. В компании надеются, что эти бисквиты смогут конкурировать с продуктом американской компании Mondelez International — «Медвежонок Барни», который производится на российских фабриках этой транснациональной корпорации.

— Продукт только готовится к реализации. Ожидается, что вместо медвежонка будет известный персонаж мультфильма — Чебурашка. Для этого сейчас ведутся переговоры с Союзмультфильмом, — рассказала гендиректор фабрики Екатерина Истомина.

Если экономическая ситуация не изменится, запланированный на лето 2024 года проект будет реализован с инвестициями в размере 300 млн рублей, уточняет Истомина.

— То, что происходит на рынке и с курсом, сильно тормозит нас, потому что оборудование частично русское, а частично китайское. Кроме того, курс постоянно меняется, что осложняет задачу покупки сложного оборудования, ведь это курс плюс инжиниринг.

О’Кейч начал свою деятельность в 2019 году и производит различные виды снеков: чипсы, сухарики, хлебцы и кукурузные палочки. Кроме того, фабрика также производит продукцию с брендом «Жизньмарт» для уральской сети. Компания также заключила соглашение с федеральной сетью магазинов «Магнит» для поставки своих товаров в торговые точки УрФО.

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#Инвестиционные проекты#Алексей Каримов#Фабрика#Чебурашка
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