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В Тюмени срочно ищут поставщика лекарства для детей со смертельным заболеванием

В Тюмени срочно ищут поставщика лекарства для детей со смертельным заболеванием

16 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
Тюменские больницы ищут подрядчиков для поставки большой партии «Дорназа альфа». Лекарство необходимо для лечения смертельно опасного заболевания.

Препарат применяют в лечении взрослых и детей от редкого недуга — муковисцидоза. В начале августа появилось шесть тендеров.

«Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения МНН Дорназа альфа», — сообщается в одном из лотов № 0167200003423005325 на сайте Госзакупки.

На эти цели планируется выделить 3,7 млн рублей. Подрядчики должны поставить раствор для ингаляций «Пульмозим». Отметим, что при муковисцидозе бронхи больного закупориваются слизью, это может привести к летальному исходу. В мае этого года проходил подобный тендер, но на него заявок не поступило.

Ранее «Наш город» сообщал, что минздрав разослал в тюменские больницы списки исчезнувших медпрепаратов, в них входит (например) АЦЦ.

Минздрав разослал в тюменские больницы списки исчезнувших медпрепаратов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Лекарства
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