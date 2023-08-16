В Тюмени срочно ищут поставщика лекарства для детей со смертельным заболеванием

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Препарат применяют в лечении взрослых и детей от редкого недуга — муковисцидоза. В начале августа появилось шесть тендеров.
«Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения МНН Дорназа альфа», — сообщается в одном из лотов № 0167200003423005325 на сайте Госзакупки.
На эти цели планируется выделить 3,7 млн рублей. Подрядчики должны поставить раствор для ингаляций «Пульмозим». Отметим, что при муковисцидозе бронхи больного закупориваются слизью, это может привести к летальному исходу. В мае этого года проходил подобный тендер, но на него заявок не поступило.
Ранее «Наш город» сообщал, что минздрав разослал в тюменские больницы списки исчезнувших медпрепаратов, в них входит (например) АЦЦ.