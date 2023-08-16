В Тюмени срочно ищут поставщика лекарства для детей со смертельным заболеванием

На эти цели планируется выделить 3,7 млн рублей. Подрядчики должны поставить раствор для ингаляций «Пульмозим». Отметим, что при муковисцидозе бронхи больного закупориваются слизью, это может привести к летальному исходу. В мае этого года проходил подобный тендер, но на него заявок не поступило.