Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 16 августа

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Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
Утром 16 августа в областной столице пройдет небольшой дождь. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», воздух в Тюмени прогреется до +27. В течение дня будет переменчивая облачность. Ночью температура опустится до +17. В дневное время влажность воздуха составит 48%, в ночное — 88%. Утром в город придет южный ветер со скоростью 1,3 м/с. Днем его сменит северо-западный со скоростью 1,2-2 м/с. Синоптики прогнозируют спокойное магнитное поле.
На севере области — в Тобольске утром будет ясно. Здесь температура воздуха составит +23. Днем этот показатель дойдет до +26. А ночью температура воздуха опустится до +14. Влажность воздуха составит 41%. Утром в городе будет дуть западный ветер со скоростью 1,7-2 м/с. В полдень его сменит северо-западный со скоростью 1, 4 м/с.
В Заводоуковске будет ясно и тепло. Здесь температура воздуха прогреется до +27. Ночью показатель составит +17. Влажность воздуха будет 37%. В полдень в город придет северо-западный ветер со скоростью 1,9 м/с. Ночью его сменит юго-западный со скоростью 1,1 м/с.
Жители Ялуторовска могут сегодня наблюдать малооблачную погоду. Температура составит +27. А в ночное время +14. Влажность воздуха в этом городе будет 57%. В город придет северо-западный ветер со скоростью 1,9 м/с. Ночью его сменит западный ветер со скоростью 1,3 м/с.
В Ишиме ясно будет только утром. В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха прогреется до +24. Влажность воздуха составит 57%. Северо-западный ветер придет в Ишим со скоростью 1,7 м/с.