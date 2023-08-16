Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 16 августа

Утром 16 августа в областной столице пройдет небольшой дождь. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», воздух в Тюмени прогреется до +27. В течение дня будет переменчивая облачность. Ночью температура опустится до +17. В дневное время влажность воздуха составит 48%, в ночное — 88%. Утром в город придет южный ветер со скоростью 1,3 м/с. Днем его сменит северо-западный со скоростью 1,2-2 м/с. Синоптики прогнозируют спокойное магнитное поле.