Альтернативы не будет: курортный сбор могут ввести даже в Тюмени

Большие количество туристов останавливается в съёмных квартирах, чьи владельцы не спешат раскрывать перед государством свои финансовые операции. В итоге за год Краснодарский край собрал 747 млн рублей с 17 млн туристов (это почти 44 рубля с каждого). Если в следующем году в Калининградкой области сбор заплатят 20% туристов, то регион может получить до 170 млн рублей. Это, конечно, не сказочные миллиарды, но даже при таком раскладе эта сумма сравнима с выделенными из федерального бюджета 204,2 млн рублей для Калининградской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».