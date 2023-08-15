Альтернативы не будет: курортный сбор могут ввести даже в Тюмени

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
«Новые Известия» отмечают, что в начале июля эта возможность появилась в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
В 2024 году его сможет устанавливать и Тюменская область (о подобных планах пока не сообщалось). Теоретически это поможет пополнять дефицитные бюджеты. Не будут же люди из-за нескольких сотен рублей в расчёте на каждого члена семьи отказываться от поездки. Однако стоимость тура для всей семьи уже давно приближается к 100 тысячам рублей, почти как в Турции.
По оценке вице-президента Российского союза туроператоров Юрия Барзыкина, ввод туристического сбора не должен повлиять на туриндустрию.
Особенно сильный потенциал есть у тех регионов, которые в следующем году ожидают увеличение числа туристов. По информации МТС Travel, люди предпочитают новые направления для отдыха, а не обычные курорты. За последнее время (с начала года) количество туристов в Приморском крае увеличилось на 44%, в Сахалинской области — на 32%. В целом по стране туристический поток увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом. Люди интересуются новыми горизонтами и направлениями.
Пока все обсуждают и размышляют, что делать с туристическим сбором, глава Калининградской области Антон Алиханов решил следовать примеру Александра Беглова и быстро ввести новый сбор.
Между тем пополнить бюджеты сборы вряд ли смогут. На практике реальные сборы могут оказаться в разы меньше, это уже произошло в Краснодарском крае. В 2022 году сбор заплатили только 55% туристов. А исходя из фактической оценки числа прибывших в Краснодарский край, курортный сбор заплатили только порядка 20% туристов.
Большие количество туристов останавливается в съёмных квартирах, чьи владельцы не спешат раскрывать перед государством свои финансовые операции. В итоге за год Краснодарский край собрал 747 млн рублей с 17 млн туристов (это почти 44 рубля с каждого). Если в следующем году в Калининградкой области сбор заплатят 20% туристов, то регион может получить до 170 млн рублей. Это, конечно, не сказочные миллиарды, но даже при таком раскладе эта сумма сравнима с выделенными из федерального бюджета 204,2 млн рублей для Калининградской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Когда у людей нет никаких альтернатив, когда у отечественных курортов фактически нет конкурентов, а конечный результат будет зависеть уже от администрирования.