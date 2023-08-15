Жители Тюмени не верят в проект скоростной сети автобусов

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Губернатор Тюменской области на пресс-конференции 14 августа отметил, что в решении опроса транспортной доступности микрорайонов «есть альтернатива — скоростная связка автобусов по типу метро». Жители Тюмени сомневаются, что подобное удастся сделать в городе.
«На каких дорогах они будут курсировать? Ещё одну выделенку? Одна выделенка под автобусы, вторая под скоростные автобусы, а автомобили летать научат?», — задаётся вопросом подписчик «Нашего города».
Некоторые тюменцы полагают, что из-за скоростной сети могут участиться аварии с транспортными средствами. Это только ухудшит дорожную ситуацию в Тюмени.
«Никто ничего строить не будет», — заключает тюменец Николай В.
«Наш город» ранее сообщал, что трамваи в городе в ближайшие годы «точно не появятся»