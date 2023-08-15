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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Жители Тюмени не верят в проект скоростной сети автобусов

15 августа 2023, 14:54
Читатели «Нашего города» с недоверием смотрят на подобные обещания. В Тюмени для этого нет дорог и другой инфраструктуры.

Губернатор Тюменской области на пресс-конференции 14 августа отметил, что в решении опроса транспортной доступности микрорайонов «есть альтернатива — скоростная связка автобусов по типу метро». Жители Тюмени сомневаются, что подобное удастся сделать в городе.

«На каких дорогах они будут курсировать? Ещё одну выделенку? Одна выделенка под автобусы, вторая под скоростные автобусы, а автомобили летать научат?», — задаётся вопросом подписчик «Нашего города».

Некоторые тюменцы полагают, что из-за скоростной сети могут участиться аварии с транспортными средствами. Это только ухудшит дорожную ситуацию в Тюмени.

«Никто ничего строить не будет», — заключает тюменец Николай В.

«Наш город» ранее сообщал, что трамваи в городе в ближайшие годы «точно не появятся»

В Тюмени изменится схема движения автобуса №96
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги
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