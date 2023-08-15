Тюменцы стали свидетелями смертельной аварии на трассе Тюмень — Нефтеюганск

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Однако буквально через 30 секунд после звонка, «виляющая» легковушка слетела с проезжей части в кювет и опрокинулась. Дорожно-транспортное происшествие попало на видеорегистратор.
По словам очевидцев, в перевернувшемся авто были мужчина и женщина. При первичном осмотре (среди свидетелей оказался врач) у женщины не наблюдалось значимых повреждений, кроме гематомы. Она пришла в сознание и ориентировалась в пространстве. К сожалению позже, уже в машине скорой помощи, женщина скончалась. Водитель автомобиля получил травмы.
Минут через 20 приехала скорая. Пассажирка «виляющей машины» умерла уже на руках у медиков. Водитель авто получил травмы, но остался жив.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Погибла семья из Тобольска — родители и трое детей. Еще двоих детей доставили в больницу с травмами.