nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Тюменцы стали свидетелями смертельной аварии на трассе Тюмень — Нефтеюганск

Тюменцы стали свидетелями смертельной аварии на трассе Тюмень — Нефтеюганск

15 августа 2023, 07:22
Фото: 1MI
Жуткое ДТП произошло в Югре на глазах у жителей областной столицы. По дороге в Сургут тюменцы заметили на трассе «виляющий автомобиль», о чем решили сообщить в ГИБДД.
Сюжет
Тюмень
Видео: ТЮМЕНЬ В ОБЪЕКТИВЕ

Однако буквально через 30 секунд после звонка, «виляющая» легковушка слетела с проезжей части в кювет и опрокинулась. Дорожно-транспортное происшествие попало на видеорегистратор.

По словам очевидцев, в перевернувшемся авто были мужчина и женщина. При первичном осмотре (среди свидетелей оказался врач) у женщины не наблюдалось значимых повреждений, кроме гематомы. Она пришла в сознание и ориентировалась в пространстве. К сожалению позже, уже в машине скорой помощи, женщина скончалась. Водитель автомобиля получил травмы.

Минут через 20 приехала скорая. Пассажирка «виляющей машины» умерла уже на руках у медиков. Водитель авто получил травмы, но остался жив.

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли пять человек
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Погибла семья из Тобольска — родители и трое детей. Еще двоих детей доставили в больницу с травмами.

Читайте также:
9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменцаТюменскиа врачи спасли 3-летнюю тюменку с температурой 39
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
Продавцы взвинтили цены на жилье в Тюмени, ХМАО и ЯНАО из-за падения рубля
Сегодня, 01:00
Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок
Вчера, 07:28
В Тюмени возобновят тестирование на COVID прилетающих из-за границы
Сегодня, 08:09
Тюменцы смогут увидеть захватывающий звездопад Каппа-Цигниды
Сегодня, 09:00
Тюменских таксистов массово кидают на деньги
Сегодня, 03:34
Тюменец выловил огромную рыбу на Иртыше (ФОТО)
Сегодня, 06:14