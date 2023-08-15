Тюменцы стали свидетелями смертельной аварии на трассе Тюмень — Нефтеюганск

По словам очевидцев, в перевернувшемся авто были мужчина и женщина. При первичном осмотре (среди свидетелей оказался врач) у женщины не наблюдалось значимых повреждений, кроме гематомы. Она пришла в сознание и ориентировалась в пространстве. К сожалению позже, уже в машине скорой помощи, женщина скончалась. Водитель автомобиля получил травмы.