Новый спорткомплекс и крытый каток построят в экопарке Тюмени

Стоит отметить, что в конце июня недостроенный спорткомплекс завода «ЖБИ-3», расположенный в жилом районе «Тура», продали почти за 10 млн рублей. Цена здания поднялась в ходе торгов почти в 60 раз. Заявки на торги подали 14 участников.