Новый спорткомплекс и крытый каток построят в экопарке Тюмени

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Рядом с тюменским экопарком «Затюменский» строят спорткомплекс. На данный момент строители возводят первый этаж здания.
Здесь появится крытый каток, он дополнит уже существующую инфраструктуру парка.
«Наши инвесторы люди увлечённые и так бывает, что это увлечение постепенно перерастает в инвестиционные проекты. Вот и Алексей Мотошин, директор компании „Технодом-спорт“ свою любовь к хоккею воплощает в строительстве спорткомплекса. Причем подход скрупулёзный с соблюдением всех тонкостей проекта», — сообщил в своем Telegram-канале Андрей Пантелеев.
Уточняется, что земля для строительства выдана без торгов. Инвестор «не против поэкспериментировать», возможно здесь появится первая площадка для кёрлинга.
Стоит отметить, что в конце июня недостроенный спорткомплекс завода «ЖБИ-3», расположенный в жилом районе «Тура», продали почти за 10 млн рублей. Цена здания поднялась в ходе торгов почти в 60 раз. Заявки на торги подали 14 участников.