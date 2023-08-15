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Новый спорткомплекс и крытый каток построят в экопарке Тюмени

Новый спорткомплекс и крытый каток построят в экопарке Тюмени

15 августа 2023, 11:45
Фото: 1MI
Здесь может появиться площадка для кёрлинга.

Рядом с тюменским экопарком «Затюменский» строят спорткомплекс. На данный момент строители возводят первый этаж здания.

Здесь появится крытый каток, он дополнит уже существующую инфраструктуру парка.

«Наши инвесторы люди увлечённые и так бывает, что это увлечение постепенно перерастает в инвестиционные проекты. Вот и Алексей Мотошин, директор компании „Технодом-спорт“ свою любовь к хоккею воплощает в строительстве спорткомплекса. Причем подход скрупулёзный с соблюдением всех тонкостей проекта», — сообщил в своем Telegram-канале Андрей Пантелеев.

Уточняется, что земля для строительства выдана без торгов. Инвестор «не против поэкспериментировать», возможно здесь появится первая площадка для кёрлинга.

Стоит отметить, что в конце июня недостроенный спорткомплекс завода «ЖБИ-3», расположенный в жилом районе «Тура», продали почти за 10 млн рублей. Цена здания поднялась в ходе торгов почти в 60 раз. Заявки на торги подали 14 участников.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Строительство дома
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