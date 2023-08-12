«Новые люди» помогают тюменским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты

«Мы организовали уже второй выездной слет наставников программы „Я в деле“. Учим их здесь смотреть на вещи под нешаблонным углом. Благодаря таким наставникам уже 12 тысяч студентов стали выпускниками 3 сезона нашей программы „Я в деле“. Они выбрали для себя интересный и яркий путь — стать проводниками для тех, кто хочет погрузиться в мир предпринимательства. Осенью начинается новый сезон программы „Я в деле“. Ребят там ждут новые приключения, с которыми, я уверен, они справятся», — подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.