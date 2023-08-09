Из-за концерта «Иванушки International» в Тюмени перекроют центральные улицы

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
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Updated Сегодня, 10:29
В Тюмени перекроют несколько центральных улиц на время выступления группы «Иванушки International». Напомним, что артисты приедут поздравить жителей областной столицы с днем рождения Тюменской области.
В администрации города рассказали, что во время праздничных мероприятий и концертов 14 и 20 августа планируется прекращение движения. Проезд будет перекрыт на дороге по улице Механической на участке от дома № 31 до улицы Максима Горького.
Власти города отметили, что использование парковок на определенных участках тоже будет запрещено в день рождения области. Запрещено будет парковать машины на улице Механической (подземная парковка в районе площади 400-летия Тюмени) 13 августа с 21.00 до 03.00 15 августа и с 19 августа с 21.00 до 03.00 21 августа.
Запрещено будет оставлять машины на на улице Республики (в районе здания № 129) в аналогичные периоды времени.
-Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в город на день рождения Тюменской области 14 августа приедет популярная музыкальная группа «Иванушки International». Концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени в честь дня рождения региона, но время мероприятия ещё уточняется.
Мы отмечали, что праздничные мероприятия развернутся на целую неделю. Так, 20 августа в город приедет певица Пелагея. Артистка бесплатно выступит для горожан на площади 400-летия Тюмени.