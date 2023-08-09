Из-за концерта «Иванушки International» в Тюмени перекроют центральные улицы

Власти города отметили, что использование парковок на определенных участках тоже будет запрещено в день рождения области. Запрещено будет парковать машины на улице Механической (подземная парковка в районе площади 400-летия Тюмени) 13 августа с 21.00 до 03.00 15 августа и с 19 августа с 21.00 до 03.00 21 августа.