«На СВО забрали»: большинству тюменцев День города помешали отметить другие дела

Кому-то не посчастливилось побывать на празднике, потому что они были на работе. Таким образом, другие дела помешали 21% проголосоваших, другие 20% не были в городе. Однако многим, судя, по опросу, все же удалось отметить значимое событие: за это отдали голос 19% респондентов.