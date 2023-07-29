«На СВО забрали»: большинству тюменцев День города помешали отметить другие дела

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
«Наш город» решил провести опрос, кто из тюменцев собирается отмечать день рождения областной столицы.
На данный момент в опросе приняли участие 537 респондентов. Большинство тюменцев ответили, что в этот праздник уезжают подальше от города. Многим жителям областного центра мешают другие дела, несмотря на желание отпраздновать День рождения Тюмени.
«Хотел праздновать, но на СВО забрали! Хорошего вам отдыха, друзья!» — написал наш читатель Владимир.
«Я на СВО вообще», — поделился другой Наш подписчик Роман.
Кому-то не посчастливилось побывать на празднике, потому что они были на работе. Таким образом, другие дела помешали 21% проголосоваших, другие 20% не были в городе. Однако многим, судя, по опросу, все же удалось отметить значимое событие: за это отдали голос 19% респондентов.
Ранее «Наш город» писал, что салют оплатят тайные благотворители, имена которых тюменские власти держат в секрете.