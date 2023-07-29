nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Изображение материала

«На СВО забрали»: большинству тюменцев День города помешали отметить другие дела

29 июля 2023, 14:50
Фото: 1MI
Сегодня Тюмень отмечает свое 437-летие.

«Наш город» решил провести опрос, кто из тюменцев собирается отмечать день рождения областной столицы.

На данный момент в опросе приняли участие 537 респондентов. Большинство тюменцев ответили, что в этот праздник уезжают подальше от города. Многим жителям областного центра мешают другие дела, несмотря на желание отпраздновать День рождения Тюмени.

«Хотел праздновать, но на СВО забрали! Хорошего вам отдыха, друзья!» — написал наш читатель Владимир.
«Я на СВО вообще», — поделился другой Наш подписчик Роман.

Кому-то не посчастливилось побывать на празднике, потому что они были на работе. Таким образом, другие дела помешали 21% проголосоваших, другие 20% не были в городе. Однако многим, судя, по опросу, все же удалось отметить значимое событие: за это отдали голос 19% респондентов.

Ранее «Наш город» писал, что салют оплатят тайные благотворители, имена которых тюменские власти держат в секрете.

В Тюмени из-за роста курса валюты возросли цены на автозапчасти
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#День города#Опрос#Праздник#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
26 июля, 12:02
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
Вчера, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
Вчера, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
Вчера, 07:12
Будем ходить пешком? В Тюмени резко выросли цены на бензин
Сегодня, 06:10
Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди
Сегодня, 04:56