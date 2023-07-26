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Группа Иванушки International бесплатно выступит в Тюмени

26 июля 2023, 11:17
Фото: Скрин видео группы Иванушки International в ВК
Концерт пройдет в честь дня рождения Тюменской области 14 августа.

По словам руководителя крупнейшей тюменской риэлторской компании Ильдара Хусаинова, концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени в честь дня рождения региона, но время мероприятия ещё уточняется.

«Вход, конечно, свободный, концерт будет качественным с очень мощным и чистым, живым звуком и отличным настроением всех участников! Главное, чтобы погода не подвела) Предварительно начало концерта на 20:00, но посмотрим по погодным условиям!», — сообщил Хусаинов в своём Telegram-канале.

Отметим, что 29 июля на площади 400-летия Тюмени выступит группа «Любэ». Вход для горожан свободный.

Ранее «Наш город» сообщал, что в августе в областной столице на фестивале «Морфология улиц» на сцене у Конторы Пароходства выступит известный российский хип-хоп исполнитель Антоха МС (Кузнецов).

Концерт за два млн рублей: группа «Любэ» выступит в День города в Тюмени
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Праздники
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